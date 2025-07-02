Засел в голове Путина? Какой украинский город он хочет захватить до мирных переговоров

Потеря этого админцентра может повлиять на переговорные позиции Украины

Хозяин Кремля Владимир Путин не имеет возможности захватить Одессу, чтобы выйти на границу с Румынией и Молдовой и изолировать Украину от моря, поэтому будет пытаться реализовать свои захватнические планы в другой части нашей страны. Это один из областных центров на востоке Украины.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал эксдепутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев. Он объяснил, насколько осуществимы планы Путина.

— Гораздо более вероятна попытка захватить Сумы. И я считаю, что именно это главное, что существует в уме у Путина, потому что он считает, что из-за этого можно принципиально изменить переговорную позицию [Украины], — говорит российский оппозиционер.

Он напомнил, что Путин постоянно грозит Киеву, что после каждого следующего шага РФ мирные условия для Украины будут хуже.

— Но постепенные изменения на традиционных фронтах (в Донецкой области, Луганщине и даже Харьковщине) — это не какое-то принципиальное изменение ситуации, которая повлияет на переговорную позицию Украины. А вот потеря Сум — безусловно, да. Но сейчас похоже, что и там ничего не получится. И я считаю, что это время будет потрачено летом, но осенью мы все равно вернемся к переговорам, которые начинали в апреле и мае, — подытожил Илья Пономарев.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", как Путин подаст россиянам окончание войны в Украине.