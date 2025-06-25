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Де можна зустріти Януковича? ШІ назвав вісім варіантів

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
ШІ сказав, де міг би жити Янукович Новина оновлена 25 червня 2025, 12:29
ШІ сказав, де міг би жити Янукович. Фото Колаж "Телеграфу"

У цих країнах його не заарештували б на запит України

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік із країни у 2014 році до Росії, перебуває під санкціями ЄС і може вільно перебувати лише в деяких країнах світу. Вони санкції на експолітика не поширюються.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням, у яких країнах теоретично може перебувати Янукович. Він видав одразу 8 варіантів з детальним обґрунтуванням.

ШІ розповів, де проти втікача немає санкцій і його не заарештують на запит України. Варто зазначити, що у 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти Януковича за підрив територіальної цілісності. А на його сина – Олександра Януковича, накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

В яких країнах міг би жити Янукович

Росія. Цей варіант ШІ називає найочевиднішим, оскільки Янукович після втечі з України довгий час перебуває там. РФ не визнаємо міжнародних санкцій проти нього, а також згодна з політичною позицією експрезидента. У РФ Янукович має політичний захист, а також ресурси для "безпечного" життя.

Білорусь. Ця країна досить тісно пов’язана з Росією. Також Білорусь не підтримує санкцій проти Януковича. Тому ШІ припускає, що експрезиденту, що втік, було б, ймовірно, безпечно залишатися там.

Сирія. Вона також тісно пов’язана із Росією. Уряд підтримує союзи з РФ та має обмежені економічні та дипломатичні зв’язки з міжнародними організаціями, які наклали на Януковича санкції. Grok підкреслив, що колишньому президенту було б безпечно перебувати в Сирії з огляду на політичну ситуацію в цій країні.

Китай. У цьому випадку не все так однозначно, оскільки КНР хоч і не підтримує санкції проти Януковича, але через політичну ситуацію та дипломатичні відносини Китаю з Україною та Заходом, втікачеві було б складно залишатися в країні довго. Однак короткий час він міг би там провести, оскільки Китай не видасть його на запит України.

Де міг би жити Віктор Янукович
Віктор Янукович

Казахстан. Країна має певні зв’язки з РФ, але при цьому вона хоче зберегти добрі відносини із Заходом. ШІ каже, що хоча санкції тут менш суворі, Казахстан, найімовірніше, не активно сприятиме розміщенню колишнього президента України у себе.

Узбекистан. Також має певні економічні та політичні зв’язки з міжнародними санкціями. При цьому вони не є основними учасниками санкційних режимів, які накладені на колишнього президента-втікача. У цій країні Янукович міг би пробути у безпеці невизначений час.

Судан та інші країни Африки. Низка африканських країн може не дотримуватися санкцій, накладених Штатами та ЄС. У них Янукович міг би знайти притулок. Але при цьому ШІ наголошує, що ці країни не були б комфортними для нього з погляду політичного впливу.

Венесуела. Це країна у Південній Америці, яка підтримує РФ. Хоча має обмежену співпрацю з тими країнами, які ввели санкції проти Януковича. ШІ зазначає, що Венесуела могла б стати одним із варіантів для перебування зрадника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Слава Камінська опублікувала фото з нібито Віктором Януковичем в Іспанії. Штучний інтелект висловив свою думку, чи це справжня фотографія.

Теги:
#Віктор Янукович #Штучний інтелект #Країни #ШІ #Grok