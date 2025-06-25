Де можна зустріти Януковича? ШІ назвав вісім варіантів

У цих країнах його не заарештували б на запит України

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік із країни у 2014 році до Росії, перебуває під санкціями ЄС і може вільно перебувати лише в деяких країнах світу. Вони санкції на експолітика не поширюються.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням, у яких країнах теоретично може перебувати Янукович. Він видав одразу 8 варіантів з детальним обґрунтуванням.

ШІ розповів, де проти втікача немає санкцій і його не заарештують на запит України. Варто зазначити, що у 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти Януковича за підрив територіальної цілісності. А на його сина – Олександра Януковича, накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

В яких країнах міг би жити Янукович

Росія. Цей варіант ШІ називає найочевиднішим, оскільки Янукович після втечі з України довгий час перебуває там. РФ не визнаємо міжнародних санкцій проти нього, а також згодна з політичною позицією експрезидента. У РФ Янукович має політичний захист, а також ресурси для "безпечного" життя.

Білорусь. Ця країна досить тісно пов’язана з Росією. Також Білорусь не підтримує санкцій проти Януковича. Тому ШІ припускає, що експрезиденту, що втік, було б, ймовірно, безпечно залишатися там.

Сирія. Вона також тісно пов’язана із Росією. Уряд підтримує союзи з РФ та має обмежені економічні та дипломатичні зв’язки з міжнародними організаціями, які наклали на Януковича санкції. Grok підкреслив, що колишньому президенту було б безпечно перебувати в Сирії з огляду на політичну ситуацію в цій країні.

Китай. У цьому випадку не все так однозначно, оскільки КНР хоч і не підтримує санкції проти Януковича, але через політичну ситуацію та дипломатичні відносини Китаю з Україною та Заходом, втікачеві було б складно залишатися в країні довго. Однак короткий час він міг би там провести, оскільки Китай не видасть його на запит України.

Віктор Янукович

Казахстан. Країна має певні зв’язки з РФ, але при цьому вона хоче зберегти добрі відносини із Заходом. ШІ каже, що хоча санкції тут менш суворі, Казахстан, найімовірніше, не активно сприятиме розміщенню колишнього президента України у себе.

Узбекистан. Також має певні економічні та політичні зв’язки з міжнародними санкціями. При цьому вони не є основними учасниками санкційних режимів, які накладені на колишнього президента-втікача. У цій країні Янукович міг би пробути у безпеці невизначений час.

Судан та інші країни Африки. Низка африканських країн може не дотримуватися санкцій, накладених Штатами та ЄС. У них Янукович міг би знайти притулок. Але при цьому ШІ наголошує, що ці країни не були б комфортними для нього з погляду політичного впливу.

Венесуела. Це країна у Південній Америці, яка підтримує РФ. Хоча має обмежену співпрацю з тими країнами, які ввели санкції проти Януковича. ШІ зазначає, що Венесуела могла б стати одним із варіантів для перебування зрадника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Слава Камінська опублікувала фото з нібито Віктором Януковичем в Іспанії. Штучний інтелект висловив свою думку, чи це справжня фотографія.