Танці з труною і весела музика: компанія ритуальних послуг почула шквал критики (відео)

Користувачі обурені

Українська компанія, що надає ритуальні послуги, викликала бурхливе обурення в соціальних мережах після публікації рекламного відео. Співробітники танцювали з труною.

У ТікТоК з'явилося відео, яке швидко набрало популярність та викликало хвилю критики. На записі видно, як молоді жінки в приміщенні танцюють, тримаючи червону труну.

Етичні питання

Подібна реклама викликає серйозні етичні питання щодо поваги до смерті та горя родин, які втратили близьких. Використання атрибутів похоронної церемонії в розважальному контенті є неприпустимим.

Ритуальні послуги традиційно асоціюються з повагою, скорботою та підтримкою сімей у важкі моменти. Легковажне ставлення до символів смерті може травмувати людей, які переживають втрату, та підриває довіру до галузі загалом.

Реакція українців

Коментарі під відео свідчать про обурення громадськості:

"Притрушені" — коментує користувач teacherka2.

"І побачить це відео мама, яка поховала свого сина" — пише Любов Волошина.

"Читаю коментарі і дивуюся, для дівчат це буденність, чи вони мають плакати як тільки заходять в крамницю" — зауважує Soul in the Shadows.

"Матері, плачуть над гробами нараз…" — емоційно коментує Dimas.

"Дівчата що з вами, жах з труною" — обурюється svitlana_0908.

Станом на зараз компанія не надала офіційних коментарів щодо скандалу. Відео продовжує набирати перегляди та коментарі, більшість з яких носить критичний характер.

Раніше "Телеграф" писав, що продавців ритуальних послуг більше не буде у київських лікарнях.