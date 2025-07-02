Укр

Танцы с гробом и веселая музыка: компания ритуальных услуг услышала шквал критики (видео)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 02 июля 2025, 14:30

Пользователи возмущены

Украинская компания, оказывающая ритуальные услуги, вызвала бурное негодование в социальных сетях после опубликования рекламного видео. Сотрудники танцевали с гробом.

В ТикТоК появилось видео, которое быстро набрало популярность и вызвало волну критики. На записи видно, как молодые женщины в помещении танцуют, держа красный гроб.

Этические вопросы

Подобная реклама вызывает серьезные этические вопросы по поводу уважения к смерти и горю семей, потерявших близких. Использование атрибутов похоронной церемонии в развлекательном контенте недопустимо.

Ритуальные услуги традиционно ассоциируются с уважением, скорбью и поддержкой семей в трудные моменты. Легкомысленное отношение к символам смерти может травмировать людей, которые переживают потерю, и подрывает доверие в целом.

Реакция украинцев

Комментарии под видео свидетельствуют об возмущении общественности:

  • "Притрушеные" — комментирует пользователь teacherka2.
  • "И увидит это видео мама, которая похоронила своего сына" — пишет Любовь Волошина.
  • "Читаю комментарии и удивляюсь, для девушек это обыденность, должны ли они плакаты как только заходят в магазин" — замечает Soul in the Shadows.
  • "Матери, плачут над гробами сейчас..." — эмоционально комментирует Dimas.
  • "Девушки что с вами, ужас с гробом" — возмущается svitlana_0908.

По состоянию на данный момент компания не предоставила официальных комментариев по поводу скандала. Видео продолжает набирать просмотры и комментарии, большинство из которых носят критический характер.

Ранее "Телеграф" писал, что продавцов ритуальных услуг больше не будет в киевских больницах.

Теги:
#Ритуальные услуги #Черкаси