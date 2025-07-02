Танцы с гробом и веселая музыка: компания ритуальных услуг услышала шквал критики (видео)
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Пользователи возмущены
Украинская компания, оказывающая ритуальные услуги, вызвала бурное негодование в социальных сетях после опубликования рекламного видео. Сотрудники танцевали с гробом.
В ТикТоК появилось видео, которое быстро набрало популярность и вызвало волну критики. На записи видно, как молодые женщины в помещении танцуют, держа красный гроб.
Этические вопросы
Подобная реклама вызывает серьезные этические вопросы по поводу уважения к смерти и горю семей, потерявших близких. Использование атрибутов похоронной церемонии в развлекательном контенте недопустимо.
Ритуальные услуги традиционно ассоциируются с уважением, скорбью и поддержкой семей в трудные моменты. Легкомысленное отношение к символам смерти может травмировать людей, которые переживают потерю, и подрывает доверие в целом.
Реакция украинцев
Комментарии под видео свидетельствуют об возмущении общественности:
- "Притрушеные" — комментирует пользователь teacherka2.
- "И увидит это видео мама, которая похоронила своего сына" — пишет Любовь Волошина.
- "Читаю комментарии и удивляюсь, для девушек это обыденность, должны ли они плакаты как только заходят в магазин" — замечает Soul in the Shadows.
- "Матери, плачут над гробами сейчас..." — эмоционально комментирует Dimas.
- "Девушки что с вами, ужас с гробом" — возмущается svitlana_0908.
По состоянию на данный момент компания не предоставила официальных комментариев по поводу скандала. Видео продолжает набирать просмотры и комментарии, большинство из которых носят критический характер.
Ранее "Телеграф" писал, что продавцов ритуальных услуг больше не будет в киевских больницах.