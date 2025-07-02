"Цитата вирвана з контексту": заступник міністра освіти про скасування обов'язкової БЗВП для студентів

В міністерстві кажуть, що поки ініціативи коментувати зарано

Заступник міністра освіти Михайло Винницький спростував інформацію щодо рішення про скасування обов'язкової базової загальної військової підготовки (БЗВП) для студентів. У коментарі "Телеграфу" він пояснив, що його цитата, яка активно шириться у ЗМІ та соцмережах була "вирвана з контексту і перекручена".

За його словами, йшлося про законопроєкт №13347, який лише перебуває на розгляді Верховної Ради. Він передбачає обов'язкове проходження курсу Основи національного спротиву. Тобто це альтернатива до обов’язкової БЗВП для студентів.

Відповідно до законопроєкту:

Скорочується обсяг навчальних кредитів . Прорахована програма БЗВП передбачає 10 кредитів ECTS, що відповідає 300 годинам навчання (90 годин теорії на лекціях та 210 годин практики в польових умовах). Проте у МОН, вважають, що 5 кредитів наразі є "більш реалістично";

. Прорахована програма БЗВП передбачає 10 кредитів ECTS, що відповідає 300 годинам навчання (90 годин теорії на лекціях та 210 годин практики в польових умовах). Проте у МОН, вважають, що 5 кредитів наразі є "більш реалістично"; Студенти не складатимуть військову присягу після завершення курсу;

після завершення курсу; Не отримуватимуть військово-облікову спеціальність (ВОС) "стрілець";

"стрілець"; Опціонально (тобто за бажанням) зможуть пройти повну БЗВП або вступити на програму підготовки офіцерів запасу.

Винницький підкреслив, що це поки лише законопроєкт, який "ще не прийнятий".

"Коли будуть остаточні, затверджені зміни, можна буде розгорнуто коментувати", — сказав заступник міністра.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, вже з 1 вересня [тобто за два місяці] всі студенти-другокурсники денної та дуальної форм навчання мають проходити обов'язковий курс БЗВП. Відмова від курсу означає неотримання диплома.

Водночас, актуальним питанням залишається кількість кваліфікованих викладачів, інструкторів та матеріально-технічної бази. Програма передбачає лазерні тири, зразки зброї, мультимедіа, інтерактивні дошки — багато закладів вищої освіти цього не мають. На додачу, військові частини вже перевантажені, а поточна реалізація БЗВП для студентів деякими розглядається як потенційне джерело корупційних ризиків.