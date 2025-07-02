"Цитата вырвана из контекста": заместитель министра образования об отмене обязательной БОВП для студентов

В министерстве говорят, что пока инициативы комментировать рано

Заместитель министра образования Михаил Винницкий опроверг информацию о решении об отмене обязательной базовой общей военной подготовки (БОВП) для студентов. В комментарии "Телеграфу" он пояснил, что его цитата, активно распространяющаяся в СМИ и соцсетях, была "вырвана из контекста и извращена".

По его словам, речь шла о законопроекте №13347, который только находится на рассмотрении Верховной Рады. Он предусматривает обязательное прохождение курса Основы национального сопротивления. То есть это альтернатива обязательной БЗИН для студентов.

В соответствии с законопроектом:

Сокращается объем учебных кредитов . Просчитанная программа БОВП предусматривает 10 кредитов ECTS, что соответствует 300 часам обучения (90 часов теории на лекциях и 210 часов практики в полевых условиях). Однако в МОН считают, что 5 кредитов сейчас "более реалистично";

. Просчитанная программа БОВП предусматривает 10 кредитов ECTS, что соответствует 300 часам обучения (90 часов теории на лекциях и 210 часов практики в полевых условиях). Однако в МОН считают, что 5 кредитов сейчас "более реалистично"; Студенты не будут приносить военную присягу после завершения курса;

после завершения курса; Не будут получать военно-учетную специальность (ВУС) "стрелок";

"стрелок"; Опционально (т.е. по желанию) смогут пройти полную БОВП или поступить на программу подготовки офицеров запаса.

Винницкий подчеркнул, что это пока только законопроект, который "еще не принят".

"Когда будут окончательные, утвержденные изменения, можно будет развернуто комментировать", — сказал замминистра.

Напомним, согласно действующему законодательству, уже с 1 сентября [т.е. за два месяца] все студенты-второкурсники дневной и дуальной форм обучения должны проходить обязательный курс БОВП. Отказ от курса означает неполучение диплома.

В то же время актуальным вопросом остается количество квалифицированных преподавателей, инструкторов и материально-технической базы. Программа предусматривает лазерные тиры, образцы оружия, мультимедиа, интерактивные доски — многие заведения высшего образования этого не имеют. Вдобавок, военные части уже перегружены, а текущая реализация БОВП для студентов некоторыми рассматривается как потенциальный источник коррупционных рисков.