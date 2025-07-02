Не все втрачено? Політолог пояснив, як Україна може отримати американську зброю

Політолог вбачає можливості для відновлення військового співробітництва через комерційні угоди

США заморозили постачання важливої зброї для України. Що треба зробити?

Політолог Володимир Фесенко в коментарі виданню "Говорить Великий Львів" каже, що українським представникам у США необхідно негайно активізувати роботу на всіх рівнях.

"Думаю, що зараз українським працівникам США, і не тільки тим, хто працює в посольстві, і іншим нашим людям в Сполучених Штатах, але і працівникам уряду зараз треба активізувати роботу, я б сказав, лобістську", — зазначив експерт.

Фесенко підкреслив важливість залучення професійних лобістських структур: "Через наших друзів, можливо, треба винаймати лобістські структури, щоб через військово-промислові компанії США тиснути на адміністрацію Трампа, щоб був інтерес саме військових компаній США продавати зброю для України".

Акцент на бізнес-інтереси

Ключовою стратегією, на думку експерта, має стати демонстрація економічної вигоди для американського бізнесу.

"От зараз це має стати пріоритетом. Акцент саме на бізнес, що це вигідно американському бізнесу. І тоді, я думаю, проблему вдасться виправити", — пояснив Фесенко.

Політолог також звернув увагу на кардинальну зміну підходу нової американської адміністрації. Він додав, що головна проблема на перспективу полягає в тому, що не буде безоплатного постачання зброї США для України.

"Взагалі, при Трампі нічого безоплатного для України не буде. Все, період безоплатної допомоги завершився", — зазначив він.

Перспективи закупівель

Попри складнощі, Фесенко вбачає можливості для відновлення військового співробітництва через комерційні угоди. За його словами, є шанси на відновлення закупівель американської зброї для України. Ця тема є предметом переговорів.

За його словами, позитивний вплив на вирішення питання може мати розуміння адміністрацією Трампа того, що поставки зброї можуть посприяти переговорному процесу щодо завершення війни в Україні.

Дилема з системами Patriot

Окрему увагу Фесенко приділив питанню систем протиповітряної оборони Patriot. На саміті НАТО Трамп заявив про можливість розгляду продажу цих систем Україні, однак експерт вказав на проблему дефіциту ракет-перехоплювачів.

"Ми одночасно хочемо домовлятися з американцями про нові системи ППО, про нові установки ППО Patriot, і одночасно у нас дефіцит ракет перехоплюючих для патріотів. От така дилемма, насправді", — пояснив політолог.

На його думку, пріоритетом має стати забезпечення ракетами для наявних систем: "Зараз робити акцент на ракети перехоплюючі. Оце пріоритет номер один. А по системах ППО Patriot, їх треба замовляти. На них черга на декілька років".

Фесенко також зазначив, що можливі домовленості з іншими країнами щодо передачі місць у черзі на отримання систем Patriot, як це вже практикувалося раніше з деякими нейтральними державами, зокрема Швейцарією.

Експерт резюмував, що поточна ситуація "поки що не катастрофічна для нас, але, на жаль, проблемна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Колбі ще до вступу на посаду критикував виділення військової допомоги Україні. Він висловлював переконання, що Україна програє війну, сумнівався у реалістичності повернення Криму. Крім того, він висловлював сумнів у здатності армії США перемогти Росію, не кажучи вже про Китай.