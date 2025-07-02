Веніславський вказав на дивність у рішенні США відмінити поставки зброї

Нардеп сподівається, що ці питання буде вирішено дипломатами і президентом

США заморозили постачання важливої зброї для України. Мова йде за боєприпаси до ППО та високоточну зброю. Але є надія, що дипломати врегулюють це питання.

Про це сказав народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу. Він дав відповідь на питання про заморозку зброї, про яку напередодні писали західні ЗМІ.

"Рішення є дуже неприємним, болючим, особливо на фоні тих масових ракетних атак Росії, коли вона бʼє по містах, коли майже щодня помирають мирні жителі.Але я думаю, що наші дипломати, зокрема і президент, будуть мати діалоги із американськими колегами, аби якось врегулювати це питання", — заявив Веніславський.

Він каже, що йому не зрозумілі обмеження у поставці 155-х фугасних снарядів. Адже з початку війни в Америці відкрилися нові заводи з виробництва такої зброї.

"І казати, що передача Україні такого озброєння завдасть шкоди обороноздатності США — це досить умовно, і я думаю, що навряд чи це повністю відповідає реаліях. Ракети RAM, наприклад, американцями майже не використовуються", — акцентував нардеп.

Веніславський додав, що це диввне рішення. Варто дочекатись офіційного документу з офіційним переліком.

У нього також запитали, де можна ще брати зброю. Нардеп відповів, що ракети до Patriot — унікальні, і тільки США може їх поставити.

"В Європі, нарприклад, є достатньо, плюс ми постійно працюємо з різними партнерами, аби покращувати свою оборонну здатність", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, коли Україна зможе застосовувати протипіхотні міни.