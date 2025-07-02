Не все потеряно? Политолог объяснил, как Украина может получить американское оружие

Политолог видит возможности для возобновления военного сотрудничества через коммерческие соглашения

США заморозили поставку важного оружия для Украины. Что нужно сделать?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Говорит Великий Львов" говорит, что украинским представителям в США необходимо немедленно активизировать работу на всех уровнях.

"Думаю, что сейчас украинским работникам США, и не только работающим в посольстве и другим нашим людям в Соединенных Штатах, но и работникам правительства сейчас нужно активизировать работу, я бы сказал, лоббистскую", — отметил эксперт.

Фесенко подчеркнул важность привлечения профессиональных лоббистских структур: "Через наших друзей, возможно, нужно снимать лоббистские структуры, чтобы через военно-промышленные компании США давить на администрацию Трампа, чтобы интерес именно военных компаний США продавать оружие для Украины".

Акцент на бизнес-интересы

Ключевой стратегией, по мнению эксперта, должна стать демонстрация экономической выгоды американскому бизнесу.

"Вот сейчас это должно стать приоритетом. Акцент именно на бизнес, что это выгодно американскому бизнесу. И тогда, я думаю, проблему удастся исправить", — объяснил Фесенко.

Политолог также обратил внимание на кардинальное изменение подхода новой американской администрации. Он добавил, что главная проблема на перспективу состоит в том, что не будет бесплатной поставки оружия США для Украины.

"Вообще, при Трампе ничего безвозмездного для Украины не будет. Все, период безвозмездной помощи завершился", — отметил он.

Перспективы закупок

Несмотря на сложности, Фесенко усматривает возможности для возобновления военного сотрудничества через коммерческие соглашения. По его словам, есть шансы на возобновление закупок американского оружия для Украины. Эта тема есть предмет переговоров.

По его словам, положительное влияние на решение вопроса может оказать понимание администрацией Трампа того, что поставки оружия могут способствовать переговорному процессу по завершению войны в Украине.

Дилемма с системами Patriot

Отдельное внимание Фесенко уделил вопросу систем противовоздушной обороны Patriot. На саммите НАТО Трамп заявил о возможности рассмотрения продаж этих систем Украине, однако эксперт указал на проблему дефицита ракет-перехватчиков.

"Мы одновременно хотим договариваться с американцами о новых системах ПВО, новых установках ПВО Patriot, и одновременно у нас дефицит ракет перехватывающих для патриотов. Вот такая дилемма, на самом деле", — пояснил политолог.

По его мнению, приоритетом должно стать обеспечение ракетами для имеющихся систем: "Сейчас делать акцент на ракеты перехватывающие. Это приоритет номер один. А по системам ПВО Patriot, их нужно заказывать. На них очередь на несколько лет".

Фесенко также отметил, что возможны договоренности с другими странами о передаче мест в очереди на получение систем Patriot, как это уже практиковалось ранее с некоторыми нейтральными государствами, в частности, Швейцарией.

Эксперт резюмировал, что текущая ситуация "пока не катастрофическая для нас, но, к сожалению, проблемная".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Колби еще до вступления в должность критиковал выделение военной помощи Украине. Он выражал убеждение, что Украина проиграет войну, сомневался в реалистичности возвращения Крыма. Кроме того, он выражал сомнение в способности армии США победить Россию, не говоря уже о Китае.