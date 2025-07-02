Трамп залишає Україну голою та "морозиться" від допомоги: чому ще не все втрачено

Поставки в Україну можуть бути відкладені на невизначений термін

Адміністрація Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні.

"Телеграф" розібрався в тому, про що і які масштаби йдеться, а також чому пояснення Білого дому звучать неоднозначно.

Що вирішили у Трампа

За даними видання Politico, яке посилається на 3 обізнані джерела, Пентагон заморозив постачання зброї Україні через побоювання, що запаси цих озброєнь у самих США дуже скоротилися. Це рішення було ініційоване заступником помічника міністра оборони США Елбріджем Колбі ще на початку червня, а в дію воно вступило зараз.

У заяві після публікації Politico заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення "було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду МО військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам у всьому світі. Потужність Збройних сил США залишається незаперечною — просто запитайте Іран".

Як передає "Прямий", посилаючись на матеріал NBC, міністр оборони США Піт Гегсет вирішив призупинити постачання після того, як розпорядився провести аудит американських військових запасів. Четверо посадових осіб — двоє з Пентагону та двоє з Конгресу — зазначили, що обмеження залишатимуться чинними до завершення повної інвентаризації. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що запаси критично малі або необхідні для інших напрямів, постачання в Україну може бути відкладено на невизначений термін.

Реакція

Україна

У МЗС України "запросили" тимчасового повіреного у справах США Джона Хінкеля через призупинку поставок.

"Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца висловила вдячність США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України. З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", — йдеться в повідомленні.

Росія

У Кремлі радісно відреагували на припинення поставок окремих видів американських озброєнь Україні.

"Чим менше зброї постачається Україні, тим ближче закінчення СВО (війни — Ред.)." — Заявив Пєсков.

США

Дії Пентагону вже викликали занепокоєння у Конгресі США. "Системи ППО США, включаючи Patriot, є основою оборони України… Вони працюють. Вони щодня рятують життя", — цитує Politico конгресвумен-демократа від штату Огайо Марсі Каптур. "Якщо це правда, то пан Колбі приймає рішення, які неминуче призведуть до загибелі українських військових та цивільних".

Про яку зброю йдеться

За інформацією американських ЗМІ, тимчасово зупинені поставки охоплюють:

десятки ракет для систем ППО Patriot;

тисячі снарядів калібру 155 мм для гаубиць;

десятки ракет Hellfire (ракета повітря-поверхня, що запускається з винищувачів);

більше 250 високоточних ракет GMLRS (боєприпаси для РСЗВ HIMARS або M270);

десятки ракет Stinger (боєприпаси для американського ПЗРК), AIM (ракета повітря-повітря) та ручних гранатометів.

Йдеться про критично важливі боєприпаси для України. Особливо зараз, коли Росія наростила масштаб обстрілів України, оскільки туди входить ППО: Patriot, Stinger, AIM — це та зброя, яка допомагає захистити небо України.

Ба більше, Patriot, це один із небагатьох ЗРК, який може перехоплювати балістику. Ще у травні 2025 року видання The Economist било на сполох через дефіцит боєприпасів до них. А у ЗСУ наголошували, що Україні потрібно більше ракет.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно ці системи та боєприпаси до них. Звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси. Не можемо самостійно виготовляти ракети", — заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

До речі, чим Україна може захистити небо, якщо США зупинять допомогу Україні "Телеграф" аналізував ще на початку року. Дізнатися про це можна у матеріалі "Якщо Patriot від США більше не буде: чим Україна зможе захистити небо".

Скасування постачання може вдарити і по можливостям України для ударів по окупантах, оскільки замороженими залишаться боєприпаси до HIMARS — легендарної американської РСЗВ, яка може завдавати точних ударів на глибину до 80 кілометрів (стандартними ракетами).

Масштаби катастрофи чи не катастрофи?

Перед тим як залишити президентську посаду, Джо Байден підписав контракти на постачання зброї як мінімум до 2026 року. Як зазначав Defence Express, за програмою USAI, коли зброя замовляється безпосередньо у виробників, Україна мала ще 2,2 мільярда доларів. Ще 3,3 мільярда доларів були у бюджетних грошах за програмою PDA, коли зброя передається із запасів Пентагону.

Щодо PDA, виділити усі кошти у Джо Байдена не змогли. 9 січня було оголошено останній пакет допомоги від США на 500 мільйонів. доларів та 1,05 млрд. доларів так і не було витрачено.

"При цьому формально залишалось ще 2,8 млрд доларів повернутих після виявлення бухгалтерської помилки літом 2023 року, про які у Вашингтоні доволі давно забули. Водночас всі гроші за USAI були витрачені до кінця 2024 року, коли 30 грудня був виділений останній пакет за цією програмою.Тобто Україна за останні два місяці мала отримати озброєння із запасів Пентагона за програмою PDA на, орієнтовно 2,3 млрд доларів", — писали в Defence Express.

Цілком можливо, що далеко не вся допомога, яку було виділено на папері, було передано Україні. Проте більшою загрозою, як писали Defense Express, є зупинка програми USAI. Зокрема загальний зміст всіх пакетів USAI, а це приблизно 30 млрд доларів із 65,9 млрд доларів загальної допомоги з 2022 року. При цьому їх виконання розраховано до 2026 та можливо й до 2027 року. Але яка частка контрактів за USAI вже виконана наразі невідомо.

"А попри уявлення, що вони лише про зброю, значна частина з них також про боєприпаси. Зокрема близько 10 млрд доларів пішли на артилерійські, ракетні, зенітні та інші боєприпаси. Більше того, з серпня 2024 року до 30 грудня на ці цілі було виділено близько 4 млрд доларів, що означає те, що їх постачання точно про 2025-2026 роки", — йшлося в матеріалі.

Чому рішення Білого дому спірні

Як ми вже писали, допомога США включає два різні потоки — PDA (із запасів Пентагону, але Міноборони отримує гроші на поповнення якнайшвидше) та USAI (США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній). Що саме з цього буде заморожено – поки що невідомо. Можливо, і обидва потоки.

Як пише Politico, скорочення поточних запасів тривало і при адміністрації Трампа, яка використала останні 61 мільярд доларів фінансування для поповнення запасів зброї США та надання мільярдів доларів у якості допомоги Ізраїлю та іншим партнерам.

"Адміністрація Трампа не просила ніякої подальшої допомоги для України, хоча, за словами представника адміністрації, від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, щоб протриматися в Україні ще кілька місяців", — йдеться у матеріалі.

Джерело видання каже, що Пентагон поділяв їх на категорії критичності з лютого через побоювання, що Міністерство оборони використало надто багато боєприпасів ППО в Ємені. Повідомляється, що Пентагон підготував меморандум про дії для передачі міністру оборони Піту Гегсету з метою заморозити деякі з найбільш дефіцитних боєприпасів з американських запасів для України, але це рішення місяцями припадало пилом на столі глави Міністерства оборони, поки в агентстві відбувалася ротація кадрів. Було розроблено плани з перенаправлення ключових боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди, танкові снаряди", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснюють, що цей крок перегукується із утриманням першою адміністрацією Трампа 214 мільйонів доларів із виділеної Конгресом допомоги Україні в галузі безпеки у 2019 році. Рахункова палата уряду на той час ухвалила, що цей крок порушує Закон про контроль за вилученням, оскільки політичні розбіжності не є законною підставою для блокування виділених коштів.

"Якщо адміністрація Трампа дозволить заморозити або сповільнити постачання боєприпасів, які Конгрес вже фінансує — на основі огляду політики Колбі* — і без нового бюджетного послання Конгресу, вона ризикує порушити ті самі правові принципи, які були зазначені тоді", — йдеться у матеріалі.

Довідка: помічник міністра оборони США Елбрідж Колбі, який ініціював зупинку допомоги. Зараз Колбі керує Marathon Initiative, зовнішньополітичним аналітичним центром, який має вплив у Республіканській партії та на найближче оточення Трампа. Він є критиком військової допомоги США Україні. У травні 2025 року він розкритикував главу МЗС Британії за відстоювання у США допомоги Україні.

Довідка: у 2019 році федеральним судом США було ухвалено рішення, яке зобов’язує Пентагон та Білий дім оприлюднити документи, пов’язані із призупиненням військової допомоги Україні. Це рішення було винесене за позовом медіа-організації "Центр за чесність у суспільстві" (Center for Public Integrity). Суддя наголосила, що запитані документи необхідні для інформування громадськості з питань, що викликають значний національний інтерес. Затримка виплати військової допомоги Україні стала однією з причин початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа у Палаті представників Конгресу США. У результаті Пентагон заявив, що частина оборонної допомоги, передбачена в бюджеті США на 2019 рік, буде передана Україні протягом декількох тижнів.

Від себе додамо, що шанс на подібний розвиток ситуації зберігається і в 2019 році, але набагато менш ймовірний через різний контекст і більшу владу адміністрації Трампа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна дістала з рукава Storm Shadow на фоні Росії. Чи можуть вони переламати ситуацію