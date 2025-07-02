Трамп зізнався, що уважно стежить за одним з напрямків на фронті в Україні

Трамп вперше визнав, що стежить за ситуацією на фронті в Україні

Президент США Дональд Трамп як виявляється, уважно спостерігає за одним з напрямків на фронті в Україні. Мова йде про Сумський напрямок, де російські окупанти зосередили понад 50 тисяч одиниць живої сили та намагаються просунутися вглиб Сумщини.

Про це Трамп сказав під час пресбрифінгу в Флориді. Він визнав, що стежить там за ситуацією, проте не став відповідати, що робитиме, якщо Росія розпочне там повномасштабний наступ.

"Побачимо, що буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією", – додав американський президент.

Карта боїв у Сумській області. Джерело: DeepState

Нагадаємо, що Росія залучила близько 50 тисяч військових для наступу на Сумському напрямку. Це втричі перевищує угруповання Збройних сил України в цьому регіоні. Окупанти намагаються створити так звану "буферну зону" та взяти під контроль обласний центр, проте зіштовхнулись з жорстким опором ЗСУ та зазнають дуже великих втрат.

Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначав, що російська окупаційна армія поступово починає буксувати на фронті, а темпи її просування показали найгірші результати за півтора місяця. Навіть захоплення кількох сіл чи посадок не показник успіху росіян. А військовий експерт Агіль Рустамзаде сказав, що росіянам буде потрібно значно більше військ для захоплення Сумщини, аніж вони зараз мають на цьому напрямку. Плани окупантів на Сумську область він взагалі оцінив, як суто "показуху" для Трампа.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само як торік. Наші підрозділи успішно втілюють тактику активної оборони та звільняють прикордоння Сумщини.