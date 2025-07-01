"Таких не їдять": у Дніпрі зловили величезну рибину (відео)

Рибалці довелося використовувати підсак

У Дніпрі на Січеславській набережній упіймали величезного коропа. Очевидці засипали рибалку порадами, але він і сам впорався чудово.

Чоловікові радили не поспішати, але, судячи з кадрів, він мав достатньо досвіду та витримки. Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Щоб витягти велетня підводного світу з річки, рибалці довелося використати підсак. По ролику складно визначити точний розмір і вагу коропа, але він точно потягне не менше ніж на 10 кг.

Довідка: Підсак – це рибальська снасть у вигляді мішка або вирви на обручі з довгою ручкою, призначена для вилучення риби з води. Вона допомагає уникнути травм риби та полегшує процес вивуджування, особливо при лові великої риби.

Інтернет-користувачі почали активно коментувати цю новину, назвавши її доброю, мирною та смачною. Також підписники припустили, що цей річковий мешканець уже не молодий, тому їсти його не варто, а краще залишити для розмноження.

Раніше в Баришівському районі Київської області в озері виловили великого коропа. Його вага перевищувала 20 кілограмів, при тому, що середня вага цієї риби становить від 2 до 5 кг.