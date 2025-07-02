Жаль и съесть? Харьковский рыбак похвастался невероятным уловом (фото, видео)

По словам рыбака, поиски такой рыбы — дело не из легких

Один день на водоеме завершился удачным уловом для одного из харьковских рыбаков. Мужчина смог поймать щуку весом 4,4 килограмма — трофейную красавицу, ставшую настоящей гордостью рыбалки.

Такой пост опубликовал Юрий Гузий в Facebook. Украинец поделился серией ярких фото и видео в сети, но больше всего поразило другое: после съемки он отпустил рыбу обратно в воду.

По его словам, поиски такой рыбы — дело не из легких: без опыта и терпения поймать ее сложно. Однако на этот раз удача улыбнулась.

Как выглядит трофей

Вес щуки

Что известно о щуке

Это — типичная жительница украинских водоемов, а еще одна из самых любимых рыб для спортивной рыбалки. Она – единственная представительница семьи щуковых. Чаще всего в наших реках и озерах встречается щука обыкновенная. Эта рыба имеет удлиненное, обтекаемое тело, мощные челюсти с многочисленными зубами и характерную пятнисто-полосатую окраску, которая меняется в зависимости от типа дна и растительности водоема.

Интересно, что самки щук значительно больше самцов и способны вырастать до 1,5-1,8 метра при весе до 30-35 кг. Живут щуки десятилетиями – до 80 лет в природной среде. Основу рациона этих хищников составляют более мелкие рыбы, но иногда они не брезгуют лягушками или даже утятами.

Мясо щуки содержит немного жира (2-3%) и считается диетическим.

Впрочем, настоящие рыбаки, как Юрий Гузий, ловят ее не столько ради блюда, сколько ради спортивного азарта — и часто, как в этом случае, отпускают рыбу обратно, сохраняя популяцию для следующих поколений.

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