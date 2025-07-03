Назван год, в котором Путин может закончить войну в Украине: насколько реален этот прогноз

Путин может пойти на мир уже скоро

Переломный момент для войны в Украине может наступить уже в 2026 году, а Путин может даже пойти на прекращение огня. Такой прогноз, основываясь на мнениях экспертов, дает немецкое издание derStandart.

"Телеграф" рассказывает о том, на чем строятся эти предположения и реален ли такой сценарий.

Прогноз derStandart

Цели Путина

Эксперты, опрошенные изданием отмечают, что Путин не смог достичь своих первоначальных целей в Украине, однако не отказался от них. В материале указывается, что одной из главных этих целей является "объединение" Украины с Россией.

"Если Путин откажется от этой цели, он подорвет огромную опору своей собственной системы", — говорит эксперт Эмили Феррис.

Влияние Украины

При этом, по мнению, одного из самых известных экспертов по России в Великобритании Марка Галеотти, "крайне маловероятно", что Украина сможет заставить отступить военным путем человека, который не пошел на переговоры даже, когда его собственная земля была захвачена (речь о части Курской области).

Влияние потерь

Плевать Путину и на свои миллионные потери в живой силе.

"Для Путина это не решающий фактор. Он рассматривает солдат как живое оружие", — говорит Галеотти, однако отмечает, что "Чем больше их погибает в Украине, тем выше затраты на набор и тем больше давление на рынок труда и экономику. Если судить по численности населения (в России примерно в четыре раза больше жителей, чем в Украине, ред.), Путин, вероятно, считает соотношение убитых и раненых победой. Однако, если так будет продолжаться, России в конечном итоге придется замедлить свои наступательные действия".

Два исследователя сошлись во мнении, что ни одна страна в мире не может выдержать такие большие потери в долгосрочной перспективе. Но пока у Кремля достаточно денег для набора новых солдат, они в лучшем случае могут только замедлить агрессию, но не остановить ее.

Влияние на экономику

Несмотря на санкции, военный бюджет Кремля все еще наполнен деньгами благодаря прибылям от продажи энергоносителей в прошлом году, а также адаптивности российских экспортеров, которые нашли новых клиентов и рассчитывают преимущественно в юанях. Тем не менее Галеотти отмечает растущее давление на российскую экономику, которое рано или поздно может повлиять на армию Путина.

Влияние союзников Путина

Москва продолжает получать помощь от Китая, КНДР и Ирана — особенно заинтересован Пекин, который извлекает выгоду из ослабления Запада.

Как отмечает Галеотти, представить, чтобы Китай внезапно отвернулся от Путина, невозможно.

"Зачем ему это делать? В конечном итоге, это хорошая война для Китая, потому что она отвлекает Запад, делает Россию все больше вассалом Китая, и в конечном итоге, возможно, Китай станет мирным посредником, если Запад потерпит неудачу", — говорит он.

Почему 2026

К следующему году, считают эксперты, Россия израсходует свое советское оружие, а новое оборудование будет стоить дороже.

"Мы находимся на грани стагфляции. Возможно, уже к концу года, но не позднее 2026 года возникнут сложные вопросы "пушки или масло". Стоимость войны для простых людей возрастет; вопрос в том, в какой момент начнутся протесты", — говорит Галеотти.

Возможный сценарий

Его коллега Феррис считает, что Кремль в настоящее время ждет, какие еще предложения поступят от Белого дома, и в то же время пытается закрепиться.

"В 2026 году я могу представить себе ситуацию, в которой прекращение огня станет привлекательным для России. Тогда они могли бы переждать срок Трампа, а затем попытаться установить пророссийского лидера в Украине политическими средствами", — считает она.

Однако до тех пор Феррис не видит сценария, при котором Путин мог бы согласиться на прекращение войны, которое не принесло бы ему в первую очередь выгоды:

"И Россия, и Украина рассматривают войну как экзистенциальную — с той разницей, что Украина на самом деле борется за свое выживание", — отмечает Феррис

Резюме

Из выводов экспертов можно прийти к тому, что прямо сейчас ни военные неудачи, ни внутреннее давление не заставляют Кремль остановиться. Путин не отказывается от идеи "объединения" Украины с Россией и продолжает войну благодаря поддержке Китая, Ирана и КНДР, деньгами от продажи энергоносителей. Возможен сценарий — временное перемирие в 2026 году, чтобы переждать администрацию Трампа и политически повлиять на Украину.

Мнение

"Телеграф" спросил мнения политолога Алексея Якубина, чтобы тот оценил данный прогноз.

Экономика

Якубин отметил, что действительно множество экономистов, в том числе российских, сходятся во мнении, что российская экономика уже является "перегретой".

"То есть те, кого в России называют либеральными экономистами, и даже самые провластные экономисты говорят о том, что у России, по сути, ресурсы на войну иссякают. С другой стороны, мы видим, что подобные прогнозы по поводу санкций, по поводу того, что Россия долго не сможет поддерживать войну, они существовали и в 22 году", — отметил он.

Почему 2026 год

"Мне кажется, что 2026 год всплывает в прогнозах по нескольким причинам:

Возможно, за этот год станет до конца понятна стратегия Трампа по отношению к России. Может быть даже появление каких-либо дополнительных санкционных ограничений по финансовому сектору, которые могут оказать сильное влияние на Россию;

Второй момент – это то, как дальше будет чувствовать себя мировая экономика, потому что мы видим, что она тоже постоянно находится между высокими и низкими ценами на нефть. Понятно, что России выгодны высокие цены на нефть;

Экономика России "перегрета". Российские провластные экономисты считают, что ресурсы России ограничены и она все больше вытягивает их из последних запасов", — объяснил он.

Вывод

"Такой сценарий возможен чисто экономически. Плюс до конца года мы будем понимать стратегию США по отношению к России и от этого будет много чего зависеть", — отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что майор ВСУ Евгений Карась дал оптимистичный прогноз о завершении войны.