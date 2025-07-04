Киян штрафують за запізнення на роботу через атаки: Тищенко вигадав, що робити

Нардеп каже, що війна не повинна знищувати нас зсередини

Роботодавці в Україні нібито штрафують працівників за запізнення на роботу. Причиною цього є повітряні тривоги і атаки.

Про це заявив народний депутат Микола Тищенко. За його словами, він отримав десятки повідомлень, що деякі керівники в Києві штрафують людей.

Він анонсував, що найближчим часом ініціює поправки до трудового законодавства. Він хоче запропонувати, щоб працівники мали 2 години на запізнення без штрафів.

"Пропоную, щоб у разі повітряної тривоги тривалістю понад 4 години вночі (з 23:00 до 6:00) працівники регіону мали право на щонайменше 2 години запізнення без жодних санкцій. Це не "поблажка". Це — людяність. Війна не повинна знищувати нас зсередини. Навпаки — маємо ставати сильнішими й людянішими там, де це залежить від нас самих", — написав він.

Зверніть увагу, що в Україні штрафи за запізнення на роботу для працівників не передбачені трудовим законодавством. Роботодавці не мають права штрафувати працівників за порушення трудової дисципліни, включаючи запізнення.Допустимим покаранням за порушення трудової дисципліни є догана або звільнення, згідно з статтею 147 КЗпП. Роботодавець зобов'язаний зафіксувати факт порушення, вимагати письмові пояснення від працівника і лише після цього може застосувати дисциплінарне стягнення.

Додамо, що у Києві, наприклад, після масштабних атак постійно транспортний колапс, тому люди можуть фізично не встигати, не кажучи вже про сон та моральні аспекти. Це сталось і 4 липня після атаки на Київ. Автівки застрягли у кілометрових заторах, а електрички їзять із запізненням.