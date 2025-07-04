Киевлян штрафуют за опоздание на работу из-за атак: Тищенко придумал, что делать

Нардеп говорит, что война не должна уничтожать нас изнутри.

Работодатели в Украине якобы штрафуют работников за опоздание на работу. Причиной тому являются воздушные тревоги и атаки.

Об этом заявил народный депутат Николай Тищенко. По его словам, он получил десятки сообщений, что некоторые руководители в Киеве штрафуют людей.

Он анонсировал, что в ближайшее время инициирует поправки в трудовое законодательство. Он хочет предложить, чтобы работники имели 2 часа на опоздание без штрафов.

"Предлагаю, чтобы в случае воздушной тревоги продолжительностью свыше 4 часов ночью (с 23:00 до 6:00) работники региона имели право на по меньшей мере 2 часа опоздания без каких-либо санкций. Это не "поблажка". Это — человечность. Война не должна уничтожать нас изнутри. Наоборот — мы должны зависеть от нас. самих", — написал он.

Обратите внимание, что в Украине штрафы за опоздание на работу для работников не предусмотрены трудовым законодательством. Работодатели не имеют права штрафовать работников за нарушение трудовой дисциплины, включая опоздания. Допустимым наказанием за нарушение трудовой дисциплины является выговор или увольнение, согласно статье 147 КЗоТ. Работодатель обязан зафиксировать факт нарушения, потребовать письменные объяснения от работника и только после этого может применить дисциплинарное взыскание.

Добавим, что в Киеве, например, после масштабных атак постоянно транспортный коллапс, поэтому люди могут физически не успевать, не говоря уже о сне и моральных аспектах. Это произошло и 4 июля после атаки на Киев. Автомобили застряли в километровых пробках, а электрички ездят с опозданием.