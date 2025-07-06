Дождь на западе и жара до +38°C на востоке Украины: когда ждать такой погоды

На западе страны людям не повезет с погодой

Погода в Украине 9 июля разделится на 2 контрастных фронта — прохладный и дождливый запад и жаркие центр, юг и восток. Такие погодные условия будут сопровождаться значительным перепадом температуры и уровня осадков в зависимости от региона.

"Телеграф" подготовил подробный прогноз на этот день.

Согласно информации Укргидрометцентра, дожди 9 июля ожидаются во всех западных областях. В частности, сильные осадки прогнозируются во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и Житомирской областях. На этой части страны также ощутимо снизится температура воздуха — ночные показатели будут колебаться в пределах +18…+19°C, а днем воздух прогреется до +21…+22°C.

А остальная территория Украины — без осадков. Здесь будет преобладать сухая, ясная и очень жаркая погода. Высокие температуры ожидаются в центральных, южных и восточных регионах. В некоторых районах колонки термометров поднимутся до +37°C.

Погода 9 июля по данным Укргидрометцентра

В то же время, данные ресурса Ventusky подтверждают общую синоптическую картину. Так, на западе, в частности, во Львовской области, дневная температура может быть еще ниже, чем прогнозирует Укргидрометцентр — до +14°C. Осадки больше всего коснутся Тернопольщины, где ожидается до 11,3 мм дождя вместе с грозами, а во Львовской области количество осадков может достичь 12,9 мм.

Дожди 9 июля по данным Ventusky

Относительно остальной Украины Ventusky показывает аналогичную ситуацию: сухо, без осадков и чрезвычайно жарко. Особенно жарко будет в Запорожской, Николаевской областях и Крыму – там температура достигнет пика +38°C. На востоке и в центре также сохранится жара в пределах +34…+36°C.

Температура воздуха 9 июля по данным Ventusky.

Так, 9 июля в Украине будет настоящий погодный контраст — дождливая прохлада на западе против летнего зноя на остальной территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля погода окажется достаточно неустойчивой — прежде всего из-за перепадов температуры воздуха.