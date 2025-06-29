Урожай під загрозою: синоптик озвучив тривожний прогноз погоди на липень

Чого чекати від погоди у липні

Після завершення дощового та відносно прохолодного червня на Європу чекає сухий і спекотний липень. В першу чергу така погода стане викликом для аграріїв.

Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич. Більше про погоду у липні читайте у матеріалі "Телеграф": Посушливий сезон наближається: коли чекати спеки до +38 у липні

Згідно з його прогнозом, по всій Європі спостерігатиметься брак опадів. В Україні, наприклад, їх за місяць може випасти близько 30-50% від середніх значень за липень. Засуха особливо ймовірна у центральній, південній та південно-східній частинах Європи.

Синоптик попереджає, що насамперед від цього може постраждати сільське господарство. Проте також є суттєва небезпека виникнення масштабних лісових пожеж.

Попри суху погоду, періодично в липні проходитимуть локальні грози та зливи, проте загалом їх буде недостатньо.

Регіони, де опадів у липні буде вищим за норму (зелений) і нижчим (жовтий)

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, спека в Україну почне повертатися вже починаючи з 3 липня і утримуватиметься щонайменше до 8 числа. Після цього в частині українців очікується падіння температур до більш комфортних значень.