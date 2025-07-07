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Її квартиру купив російський полковник: як виглядає сталінка у Дніпрі, де колись жила Тимошенко

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Юлія Тимошенко втратила квартиру під час судових процесів, але отримала компенсацію за неї Новина оновлена 07 липня 2025, 13:13
Юлія Тимошенко втратила квартиру під час судових процесів, але отримала компенсацію за неї. Фото Getty Images

У цьому будинку політик провела дитинство та юність

Юлія Тимошенко — справжня ветеранка української політики, яка є народною депутаткою Верховної Ради з 1997 року. До політичної кар’єри вона жила у рідному місті Дніпро — у звичайній сталінці на колишній вулиці Карла Маркса. Нині квартира у цьому будинку належить іншим людям.

"Телеграф" розповість, що відомо про квартиру Юлії Тимошенко у Дніпрі та як виглядає її будинок і двір на вулиці Яворницького, 26 (колишня — Карла Маркса).

Тимошенко і її квартира у Дніпрі

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року у Дніпропетровську, зараз їй 65 років і вона продовжує свою політичну кар’єру в Україні, будучи народним депутатом. Своє дитинство та юність лідерка "Батьківщини" провела у звичайній сталінці на вулиці Карла Маркса.

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко у Верховній Раді

Це двокімнатна квартира на 50 квадратних метрів у звичайному будинку, які активно будувалися за часів Сталіна. Звідси й назва — сталінка. Наразі ні міста Дніпропетровська (тепер це Дніпро), ні вулиці Карла Маркса (зараз Яворницького) вже не існує, а сама Тимошенко втратила квартиру під час судових процесів проти неї.

Дім Тимошенко
Будинок у Дніпрі, в якому жила Тимошенко

У 2011 році Генеральна прокуратура України конфіскувала квартиру Тимошенко в Дніпрі в рамках судових процесів. Як відомо, на той час Юлію Володимирівну судили за підписання газових угод з Росією у 2009 році. Вона отримала 7 років позбавлення волі і навіть частину терміну відсиділа, доки її не випустили під час Революції Гідності.

Дім Тимошенко у Дніпрі
Дім Тимошенко у Дніпрі

У 2012 році виконавча служба виставила на продаж конфісковану квартиру Юлії Тимошенко у Дніпрі. У мережі є інформація, що її купив чоловік на ім’я Андрій Михайлович. Він нібито був російським полковником запасу, у минулому керував батальйоном повітряно-десантних військ у РФ.

Дім Тимошенко у Дніпрі
Двір будинку Тимошенко у Дніпрі

"Я купив квартиру на аукціоні на початку 2012 року. Мені її запропонували, мене влаштувала ціна, я її придбав. Я знаю, що попередня господиня була прем’єром, але мені якась різниця, хто в квартирі жив до мене?" – розповів журналістам новий власник квартири Тимошенко у 2013 році.

Проте, як виявилось, Юлія Володимирівна таки відсудила своє за втрачену квартиру. Виселяти нового власника вона, очевидно, не стала, проте через суд отримала компенсацію від держави — понад півмільйона гривень.

Двір будинку Тимошенко у Дніпрі
Двір будинку Юлії Тимошенко у Дніпрі

Раніше "Телеграф" розповідав, як у дитинстві виглядала Юлія Тимошенко. Не дружила з дівчатками та займалася гімнастикою.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Дніпро #Квартира #Дім