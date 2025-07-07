Росіяни націлилися на ключове місто: воно вже повністю прострілюється безпілотниками

У росіян з’явилася перевага

Для російських загарбників головною метою літнього наступу є Костянтинівка. Місто на Донеччині вже знаходиться в області поразки безпілотників.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Зазначається, що Росія зараз контролює близько двох третин Донецької області, проте для її захоплення окупантам необхідно вибити ЗСУ з кількох великих міських центрів.

"Це робить Костянтинівку головною ціллю. Місто є південною брамою в ланцюг міст, які утворюють останній великий оборонний пояс України в Донецькій області. Якщо він паде, майже всі міста далі на північ потраплять у зону дії російських безпілотників. Це наблизить Москву до її довгоочікуваної мети — захоплення всього Донбасу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто знаходиться у своєрідній "кишені", майже оточене з трьох сторін, а до позицій росіян залишається від 12 до 20 кілометрів. При цьому видання пише, що практично кожен рух українських військових у місті відстежується російськими БПЛА, а тому багато хто з них на кілька тижнів залишається в місті без ротації та можливості вивезти поранених.

Україна готується до того, що Росія почне останній наступ саме у бік Костянтинівки, хоча сама битва може зайняти кілька місяців. Однак залишається питанням, чи це буде фронтальна атака, як це було в Бахмуті, чи місто спробують оточити, як у випадку з Авдіївкою.

"У будь-якому разі, українські солдати стверджують, що розширені можливості Росії щодо завдання ударів за допомогою безпілотників дають їй перевагу, якої вона не мала під час попередніх атак", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик, у минулому бойовий пілот ВПС Азербайджану Агіл Рустамзаде раніше розповідав "Телеграфу", що на фронті спостерігається тенденція до нарощування використання дронів не тільки в повітрі, а й на землі та у воді. Він вважає, що такими темпами вже в 2026 році наземні дрони полюватимуть один на одного.