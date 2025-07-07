Россияне нацелились на ключевой город: он уже полностью простреливается беспилотниками

У россиян появилось преимущество

Для российских захватчиков главной целью летнего наступления является Константиновка. Город в Донецкой области уже находится в области поражения беспилотников.

Об этом говорится в материале The New York Times. Отмечается, что Россия сейчас контролирует около двух третьих Донецкой области, однако для полного ее захвата оккупантам необходимо выбить ВСУ из нескольких крупных городских центров.

"Это делает Константиновку главной целью. Город является южными воротами в цепь городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины в Донецкой области. Если он падет, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее долгожданной цели — захвату всего Донбасса", — говорится в материале.

Отмечается, что город находится в своеобразном "кармане", почти окруженный с трех сторон, а до позиций россиян остается от 12 до 20 километров. При этом издание пишет, что практически каждое движение украинских военных в городе отслеживается российскими БПЛА, а потому многие из них на несколько недель остаются в городе без ротации и возможности вывезти раненых.

Украина готовится к тому, что Россия начнет последнее наступление именно в сторону Константиновки, хотя сама битва может занять несколько месяцев. Однако остается вопросом, будет ли это фронтальная атака, как это было в Бахмуте, или же город попытаются окружить, как в случае с Авдеевкой.

"В любом случае, украинские солдаты утверждают, что расширенные возможности России по нанесению ударов с помощью беспилотников дают ей преимущество, которого у нее не было во время предыдущих атак", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, военный аналитик, в прошлом боевой пилот ВВС Азербайджана Агил Рустамзаде ранее рассказывал "Телеграфу", что на фронте наблюдается тенденция к наращиванию использования дронов не только в воздухе, но и на земле и в воде. Он считает, что такими темпами уже в 2026 году наземные дроны будут охотиться друг на друга.