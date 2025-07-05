Без провокацій не обійдеться: дипломат розповів, як розвиватимуться далі мирні переговори

Кремль хоче зняття санкцій та обмежити постачання зброї в Україну

У переговорному процесі щодо завершення війни Росії проти України жодного прогресу немає. Це означає, що українцям варто чекати на нові провокації, а росіяни спробують домогтися подальшого зняття санкцій.

Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю "24 каналу". За його словами, навіть 30 денного припинення вогню досягти не вдалося, а отже російська лінія з "імітацією переговорів" продовжуватиметься.

Дипломат зазначив, що для росіян це потрібно, щоб не допустити введення нових санкцій з боку Вашингтона, а можливо і зняття деяких старих. Наприклад, деякі російські підприємства змогли вийти із списку після того, як США зняли санкції з Сирії.

"І це не дуже добре, але, можливо, це відкрило вікно можливостей для (президента США, — ред.) Трампа говорити. Мені здається, він повинен зробити свої висновки", — сказав він.

Чалий додав, що про зустріч Трампа і Путіна зараз не йдеться, а тому варто чекати, що Росія продовжить імітувати переговорний процес, випрошувати послаблення санкцій і намагатися заблокувати постачання озброєння Україні.

"Тут Україні треба подумати, як не підігравати цьому наративу. Тому що такий варіант миру, який потім знімає можливість постачання зброї Україні, для нас дуже небезпечний", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Трамп визнав, що не знає, чи закінчиться війна Росії проти України. При цьому до цього він поговорив із Путіним і схоже зрозумів, що той не бажає завершувати бойові дії.