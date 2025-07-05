Чому Трамп не хоче зустрічатися з Путіним: політолог пояснив логіку президента США

Зустріч поки що не на користь Вашингтона

Президент США Дональд Трамп не поспішає проводити зустріч із Володимиром Путіним. Голові Білого дому потрібний корисний для нього результат, а зараз такого бути не може.

Про це розповів політолог Тарас Загородній в ефірі 24 канали. Він звернув увагу на те, що перед зустрічами перших осіб зазвичай відбуваються якісь технічні зустрічі представників, які обговорюють деталі майбутніх угод, після чого їх підписують на найвищому рівні.

"У логіці Трампа він проводитиме зустрічі, коли буде якийсь конкретний результат. Завершується війна в Україні, він зустрічається з Путіним, вони тиснуть руки. Але до цього ще дуже і дуже далеко, цей процес навіть ще не почався… ніщо нікуди не рухається", — сказав він.

Він зазначив, що між Росією та США не було прогресу і за багатьма іншими проєктами, які раніше обговорювали Трамп та Путін.

"Я не бачу жодних конкретних дій, які підтвердили фантазії багатьох наших людей, які ніяк не можуть звикнути до того, що життя суттєво складніше влаштоване, ніж говорять по телевізору. І йдеться не нам — більшості українців думається, що Трамп із нами говорить. Ні, він не з нами говорить, він розмовляє з американським народом і, звичайно, з собою", — сказав Загородній.

Як повідомлялося раніше, Трамп визнав, що не знає, чи закінчиться війна Росії проти України. При цьому до цього він поговорив із Путіним і схоже зрозумів, що той не бажає завершувати бойові дії.