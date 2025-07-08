Перемир’я триватиме недовго: Бабченко розповів, за скільки Путін зможе відновити армію

Перепочинок триватиме приблизно п’ять років

Швидше за все "літній наступ" Росії закінчиться нічим, після чого варто чекати на заморозки війни в Україні. Однак для Володимира Путіна це буде перепочинком, щоб відновити ресурси та розпочати нову, ще більш руйнівну війну за кілька років.

Про це розповів журналіст Аркадій Бабченко в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, на даному етапі у світі є лише дві армії, які розуміють, що таке сучасна війна – українська та російська.

"Перемир’я Путіну потрібне для одного: перебудувати свою армію. Тому що він навчається. Так, він мерзотник і диктатор, але він диктатор навчається. Він бачить свої помилки і вміє на них вчитися", — сказав Бабченко.

Він підкреслив, що зараз у світі лише українська та російська армії готові до сучасної війни, а також китайська, яка швидко здобуває уроки з цього. Щодо Заходу, то тут журналіст каже, що НАТО керується доктриною початку 90-х, тобто часів війни в Перській затоці, а ось із дронами Альянс взагалі "не дружить".

Бабченко каже, що Путін зможе протягом п’яти років переформатувати свою армію та буде готовий "до нової серії".

"І по-справжньому війна почнеться ось тоді", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ вважають, що метою російського літнього наступу буде Костянтинівка. Місто вже прострілюється дронами.