Перемирие продлится недолго: Бабченко рассказал, за сколько Путин сможет восстановить армию

Передышка продлится примерно пять лет

Скорее всего "летнее наступление" России закончится ничем, после чего стоит ждать заморозки войны в Украине. Однако для Владимира Путина это будет передышкой, чтобы восстановить ресурсы и начать новую, еще более разрушительную войну через несколько лет.

Об этом рассказал журналист Аркадий Бабченко в интервью "Телеграфу". По его словам, на данном этапе в мире есть лишь две армии, которые понимают, что такое современная война — украинская и российская.

"Перемирие Путину нужно для одного: перестроить свою армию. Потому что он обучаемый. Да, он мерзавец и диктатор, но он диктатор обучаемый. Он видит свои ошибки и умеет на них учиться", — сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что сейчас в мире лишь украинская и российская армии готовы к современной войне, а также китайская, которая быстро извлекает уроки из этого. Что касается Запада, то тут журналист говорит, что НАТО управляется доктриной начала 90-х, то есть времен войны в Персидском заливе, а вот с дронами Альянс вообще "не дружит".

Бабченко говорит, что Путин сможет в течение пяти лет переформатировать свою армию и будет готов "к новой серии".

"И по-настоящему война начнется вот тогда", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ считают, что целью российского летнего наступления будет Константиновка. Город уже простреливается дронами.