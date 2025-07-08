Перемирие продлится недолго: Бабченко рассказал, за сколько Путин сможет восстановить армию
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Передышка продлится примерно пять лет
Скорее всего "летнее наступление" России закончится ничем, после чего стоит ждать заморозки войны в Украине. Однако для Владимира Путина это будет передышкой, чтобы восстановить ресурсы и начать новую, еще более разрушительную войну через несколько лет.
Об этом рассказал журналист Аркадий Бабченко в интервью "Телеграфу". По его словам, на данном этапе в мире есть лишь две армии, которые понимают, что такое современная война — украинская и российская.
"Перемирие Путину нужно для одного: перестроить свою армию. Потому что он обучаемый. Да, он мерзавец и диктатор, но он диктатор обучаемый. Он видит свои ошибки и умеет на них учиться", — сказал Бабченко.
Он подчеркнул, что сейчас в мире лишь украинская и российская армии готовы к современной войне, а также китайская, которая быстро извлекает уроки из этого. Что касается Запада, то тут журналист говорит, что НАТО управляется доктриной начала 90-х, то есть времен войны в Персидском заливе, а вот с дронами Альянс вообще "не дружит".
Бабченко говорит, что Путин сможет в течение пяти лет переформатировать свою армию и будет готов "к новой серии".
"И по-настоящему война начнется вот тогда", — сказал он.
Как сообщалось ранее, в западных СМИ считают, что целью российского летнего наступления будет Константиновка. Город уже простреливается дронами.