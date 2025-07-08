Ця подія не зачепить лише 3 області. Що передбачається 12 липня

Від цього ніяк не вберегтись

Вже 12 липня в Україну прийдуть масштабні дощі. Вони не йтимуть лише в трьох її областях.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, дощі йтимуть як вдень, так і вночі. Однак синоптики не прогнозують гроз, а температура вдень місцями може підстрибнути до +37 градусів.

Відповідно до карти в Укргідрометцентру, дощі вдень і вночі йтимуть у таких областях:

Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській та в Автономній Республіці Крим.

Тим часом температура вдень вище +30 градусів підніметься в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні місцями погіршиться погода. Синоптики розповіли, де буде похолодання, град та шквальний вітер.