Это событие не затронет только 3 области. Что предполагается 12 июля

От этого никак не уберечься

Уже 12 июля в Украину придут масштабные дожди. Они не будут идти только в трех областях.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, дожди будут идти как днем, так и ночью. Однако синоптики не прогнозируют гроз, а температура днем местами может подпрыгнуть до +37 градусов.

Согласно карте в Укргидрометцентре, дожди днем и ночью будут идти в следующих областях:

Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской и Автономной Республике Крым.

Де йтимуть дощі

Тем временем, температура днем выше +30 градусов поднимется в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине местами ухудшится погода. Синоптики рассказали, где будет похолодание, град и шквальный ветер.