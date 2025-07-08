Можете втратити удачу: що заборонено робити 8 липня

В цей день віряни відвідують храми

Цього вівторка, 8 липня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять великомученика Прокопія Кесарійського. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар це свято відзначалося 21 липня.

Прокопій Кесарійський жили за часів імператора Діоклетіана. Його батьки були християнами і він також прийняв віру після видіння Ісуса і віддав життя за Бога.

Через те, що Прокопій відмовився зректися віри, його жорстоко стратили — відсікли голову. Він є прикладом віри та стійкості а його вчинок вважався подвигом.

Традиції та прикмети 8 липня

Оскільки 8 липня — це розпал літа, саме з цього дня починали косити жито. Перший сніп освячували і ставили у кутку — вважалося, що так можна збільшити урожай. В цей день віряни відвідують храми і звертається до Святого Прокопія, просячи здоров’я, сили духу та захисту від нещастя.

до обіду сонце — буде спекотний серпень;

після обіду дощ — негода триватиме довго;

якщо в цей день вас вжалила бджола — чекайте на спеку;

якщо 8 липня немає дощу — скоро стане холодно.

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Що не можна робити 8 липня

починати нові справи — для старту цей день невдалий;

сваритися, ображатися та лихословити — весь рік будете з цією людиною у поганих стосунках;

купатися у водоймах — так ви можете втратити удачу на цілий рік;

важко фізично працювати особливо жінкам — у народі день вважається жіночим, тому варто відпочити.

Іменини 8 липня

В цей день іменини відзначають Олександр, Сава, Федір.

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