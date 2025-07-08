Релігійним меншинам України загрожує зникнення: названо дві причини

Втрата кожної незалежної релігійної громади робить нас схожими на Росію

Через війну з Росією над релігійними меншинами України нависла колосальна загроза. Їм загрожує зникнення у разі мобілізації вірян до лав ЗСУ і у разі перемоги РФ.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович. Вона пояснила, чому так відбувається.

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За її словами, одна річ — мобілізувати 10% членів релігійних організацій, де мільйони вірян, і зовсім інша — 10% від тих організацій, які складаються з 10-12 осіб.

— Наприклад, в Ірпені є громада буддистів. Там є троє монахів і ще декілька людей з ними. Якщо мобілізують тих монахів, то громада просто перестане існувати. Подібні проблеми є і в юдейських громадах, — зазначає Филипович.

Вона пояснює, що це важливо в контексті демократії. Адже втрата кожної мови чи таких незалежних релігійних громад означає, що настає епоха автократизму, коли можна все монотеїзувати.

— Одна церква, всі ходять строєм до тієї однієї церкви і ніхто не бере до уваги твої індивідуальні пріоритети. От Росія цим задоволена: там є одна церква, яка визначає поле духовності для всіх громадян. Та цивілізоване суспільство так не діє, адже в його основі лежать права і свободи особистості, — наголошує релігієзнавиця.

Та чи мають значення права і свободи невеликих релігійних спільнот під час війни за виживання нації та держави, яку веде Україна?

— Тут дійсно проблема, як збалансувати інтерес кожного окремого громадянина і суспільства. З однієї сторони треба поважати релігійні інтереси окремої людини, а з іншої — треба дбати про національну безпеку. Чи можна на плаху збереження народу покласти індивідуальні інтереси? — каже Филипович.

Втім, відповідь на це питання дає сам ворог, який просто винищив у себе та на окупованих територіях "Свідків Єгови", визнавши їх екстремістською організацією. Відтак, релігійні мікрогромади в Україні зникнуть швидше не в результаті мобілізації, а якщо перемогу здобуде Росія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути мобілізації, якщо "релігія не дозволяє" тримати зброю.