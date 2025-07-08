Потеря каждой независимой религиозной общины делает нас похожими на Россию

Из-за войны с Россией над религиозными меньшинствами Украины нависла колоссальная угроза. Им грозит исчезновение в случае мобилизации верующих в ряды ВСУ и в случае победы РФ.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала религиовед Людмила Филиппович. Она объяснила, почему так происходит.

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По ее словам, одно дело — мобилизовать 10% членов религиозных организаций, где миллионы верующих, и совсем другое — 10% тех организаций, которые состоят из 10-12 человек.

— Например, в Ирпене есть община буддистов. Там есть три монаха и еще несколько человек с ними. Если мобилизуют монахов, то община просто перестанет существовать. Подобные проблемы есть и в иудейских общинах, — отмечает Филиппович.

Она объясняет, что это важно в контексте демократии. Ведь потеря каждого языка или независимых религиозных общин означает, что наступает эпоха автократизма, когда можно все монотеизировать.

— Одна церковь, все ходят строем в одну церковь и никто не принимает во внимание твои индивидуальные приоритеты. Вот Россия этим довольна: там одна церковь, которая определяет поле духовности для всех граждан. Но цивилизованное общество так не действует, ведь в его основе лежат права и свободы личности, — отмечает религиовед.

Имеют ли значение права и свободы небольших религиозных общин во время войны за выживание нации и государства, которое ведет Украина?

— Тут действительно проблема, как сбалансировать интересы каждого отдельного гражданина и общества. С одной стороны, нужно уважать религиозные интересы отдельного человека, а с другой — нужно заботиться о национальной безопасности.

Впрочем, ответ на этот вопрос дает сам враг, просто уничтоживший у себя и на оккупированных территориях "Свидетелей Иеговы", признав их экстремистской организацией. Следовательно, религиозные микрообщества в Украине исчезнут скорее не в результате мобилизации, а если победит Россия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно избежать мобилизации, если "религия не позволяет" держать оружие.