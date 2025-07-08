Пов’язані з Росією і мають власні "армії". Які екзотичні церкви України можуть бронювати священників

Статус "критичних" отримали 7,7 тисяч релігійних організацій

Держслужба з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) оприлюднила перелік релігійних організацій, які мають статус "критичних підприємств" і можуть бронювати своїх священників. Однак до цього списку не увійшли релігійні осередки УПЦ (Московського патріархату).

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович. Вона пояснила, чому так сталося.

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— Після того, як УПЦ не виконали закон, який приписував їм перейменуватися і чітко визначитися до якої деномінації вони належать, їхні статути втратили свої повноваження. І зараз ці всі громади живуть не за законом, а є просто громадськими об'єднаннями, — каже експертка.

"Критичних" церков виявилося аж 7,7 тисяч (що в 15 разів більше, аніж оборонних підприємств в Україні), і до цього переліку увійшли настільки екзотичні організації, що їхніх послідовників ледь набереться два десятки.

Найбільше "критичних" релігійних організацій в переліку ДЕСС конфесійно належить до Православної церкви України. На умовному другому місці — протестанти. Також вагома частка римо-католиків та вірних УГКЦ. Але тут все зрозуміло, адже послідовників цих конфесій в Україні мільйони.

Однак "критичними" стали конфесії та культи, про які взагалі мало хто що чув.

Наприклад, релігійні організації Древлеправославної церкви України (ДЦУ) — т.зв. старообрядці. В Україні налічується всього близько 50 парафій ДЦУ (для порівняння у ПЦУ їх близько 8 тисяч). До повномасштабного вторгнення ДЦУ перебувала в євхаристійному спілкуванні з Московською митрополією, та потім перервала цей зв'язок.

Древлеправославна поморська церква — ще одне відгалуження старообрядців, яке налічує менше 40 громад на всю Україну.

Скільки парафій у релігійного братства "Благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного" не вказано навіть на сайті цієї організації. Однак вона має власне мілітаризоване крило під назвою "Воанергес", що юридично оформлене як приватна охоронна служба.

Декілька десятків релігійних організацій має Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Після отримання Томосу УАПЦ була ліквідована і не визнається Вселенським патріархатом, однак не всі вірні погодились з таким сценарієм і окремі осередки залишились існувати.

До переліку "критичних" потрапили, наприклад, язичники з релігійної громади "Квітка папороті". За даними ЄДР громада зареєстрована в одній зі столичних квартир, а її керівником є такий собі В'ячеслав Толпига. Про нього нічого не відомо, окрім того, що стосовно людини з таким ім'ям відкрито два виконавчих провадження.

Або ж такий оксюморон як громада українських язичників "Православ'я" у Солом'янському районі Києва. Заснувала цю "церкву" письменниця та етнолог Галина Лозко. Скільки послідовників у цієї організації та чи є вони взагалі — невідомо. Але єдине можна сказати точно — бронювання 73-річній пані Лозко точно не потрібне.

М'яко кажучи, самобутньо виглядає й таке "критичне" підприємство як "Релігійна громада рідної української національної віри "Світло Дажбоже". Судячи з назви, це якийсь неоязичницький культ, керує яким, згідно з реєстром, вінницький ФОП Віталій Пехота. Окрім поклоніння богу сонця, людина з таким ім'ям ще й займається роздрібною торгівлею з лотків на ринках.

В перелік ДЕСС потрапили структури, які мають в офіційній назві слово "російська". Наприклад, релігійна громада церкви в ім'я "Покрова пресвятої Богородиці" Російської православної старообрядницької церкви.

Раніше "Телеграф" писав, що голова СБУ Василь Малюк Малюк розповів, скільки священників УПЦ МП отримали підозру за держзраду.