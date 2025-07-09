Росіяни є в Україні? Ви будете здивовані, скільки їх і де вони проживають

Таке прізвище не завжди означає пряме походження від росіян

А ви знали, що в Україні є прізвище Росіян? Воно хоч і не дуже поширене, проте ви точно не очікуєте дізнатись, де живуть ці люди в нашій країні.

"Телеграф", посилаючись на портал "Рідні" розповість детальніше про це прізвище. Ми покажемо, де вони мешкають.

Прізвище Росіян мають лише 7 носіїв в Україні. Найцікавіше те, що найбільша концентрація людей з таким прізвищем зафіксована у західних регіонах України, зокрема у Львівській та Тернопільській областях.

Прізвище Росіян в Україні

Що означає прізвище Росіян

"Телеграф" запитав нейромережу, що значить це прізвище Росіян. Воно нібито походить від етноніма "росіянин" і теоретично може вказувати на етнічне походження предків, пише штучний інтелект. Однак таке прізвище не завжди означає пряме походження від росіян.

Що означає прізвище Росіян. Інфографіка нейромережі, створена для "Телеграфу"

У часи СРСР прізвища часто видавали довільно, особливо під час масових паспортизацій. Працівники паспортних столів могли присвоїти прізвище за зовнішністю, місцем народження або навіть випадковими обставинами. Тому носій прізвища Росіян цілком міг бути етнічним українцем, якому таке прізвище дісталося через бюрократичні особливості того часу.

Штучний інтелект пише, що крім того, в історії України були періоди активної міграції та переселення народів і це також могло вплинути на формування такого прізвища без прямого зв'язку з російською етнічністю.

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали тим, хто мав проблеми з законом.