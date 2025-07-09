Россияне есть в Украине? Вы будете удивлены, сколько их и где они проживают

Такая фамилия не всегда означает прямое происхождение от россиян

А вы знали, что в Украине есть фамилия Росиян? Она хоть и не очень распространена, однако вы точно не ожидаете узнать, где живут эти люди в нашей стране.

"Телеграф", ссылаясь на портал "Ридни", расскажет подробнее об этой фамилии. Мы покажем, где они живут.

Фамилию Росиян имеют только 7 носителей в Украине. Самое интересное, что наибольшая концентрация людей с такой фамилией зафиксирована в западных регионах Украины, в частности во Львовской и Тернопольской областях.

Фамилия Росиян в Украине

Что означает фамилию Росиян

"Телеграф" спросил нейросеть, что значит эта фамилия Росиян. Она якобы происходит от этнонима "русский" и теоретически может указывать на этническое происхождение предков, пишет искусственный интеллект. Однако такая фамилия не всегда означает прямое происхождение от россиян.

Что означает фамилию Росиян. Инфографика нейросети, созданная для "Телеграфа"

Во времена СССР фамилии часто выдавали произвольно, особенно во время массовых паспортизаций. Работники паспортных столов могли присвоить фамилию по внешности, месту рождения или даже случайным обстоятельствам. Поэтому носитель фамилии Россиян вполне мог быть этническим украинцем, которому такая фамилия досталась из-за бюрократических особенностей того времени.

Искусственный интеллект пишет, что кроме того, в истории Украины были периоды активной миграции и переселения народов, что также могло повлиять на формирование такой фамилии без прямой связи с русской этничностью.

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом.