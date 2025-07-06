Без сліз на селище і не глянеш

Півострів Крим окупований Росією з 2014 року. За цей час курорт не розвивали, а тільки руйнували. Навіть самі росіяни, які свого часу підтримували "руський мір" вже активно скаржаться на катастрофічний стан одного з найпопулярніших курортів — Сімеїзу.

У ТікТок з'явилися відео, які демонструють повний занепад інфраструктури курорту. Детальніше у матеріалі "Телеграфу".

"Дійти до пляжу і не зламати ноги — справжній квест"

Люди скаржаться, що дійти до пляжу і не зламати ноги — справжній квест. На відео помітно, що сходи до води у катастрофічному стані, їх би мали відремонтувати, перевірити до відкриття сезону, але ймовірніше, що Путін використовує півострів, як військову базу, а ті "обіцянки" про відпочинок і дороге життя так і лишилось локшиною на вухах кримчан.

Відпочивальники пишуть, що за 12 років окупації нічого не змінилося — все розкрали і зруйнували. Виглядає Сімеїз, як картинка з фільму жахів. Воно й не дивно, бо там де ступає нога російського солдата — це біль та руйнація.

Від переповнених пляжів до пустелі

Жителі згадують, що до окупації пляжі Сімеїзу тріщали по швах — ніде яблуку було впасти. Зараз же вони показують, що пляжі абсолютно пусті. В морі не купається багато людей.

Війна та страх за своє життя не дає можливості навіть місцевим побувати біля моря, яке окупанти навіть там встигли зруйнувати. Нагадаємо, що цієї зими у Чорне море стався витік великої кількості мазуту. Вимерла риба, дельфіни, все живе.

Варто додати, що ця місцевість дуже красива та фантастична — природа створила дива. Зараз кадри з тимчасово окупованого Криму виглядають ніби у фільмі жахів.

Реакція людей

Іронія долі полягає в тому, що ті самі росіяни, які колись щиро раділи "возвращению Крыма домой", тепер з гіркотою констатують повний провал окупаційної політики. Їхні скарги та ностальгічні згадки про українські часи красномовно свідчать про те, що Крим сумує за Україною.

Коментарі розчарованих російських туристів стали яскравим доказом того, що "русский мир" виявився звичайним міражем. Замість обіцяного розквіту півострів отримав лише руйнацію, злочинність та деградацію.

Ці настрої серед самих окупантів та їх прихильників лише підтверджують неминучість — Крим неодмінно повернеться у рідну українську гавань. Півострів органічно належить Україні, і лише звільнення від російської окупації може відновити його статус справжньої перлини Чорного моря.

Що був за курорт до окупації

Це курортне місто Сімеїз, розташоване на південному узбережжі Криму у Ялтинському регіоні.

Сімеїз у Криму

До 2014 року Сімеїз був одним з найпопулярніших та найпрестижніших курортів Криму. Це мальовниче містечко біля підніжжя гори Кішка щорічно приймало понад 200 тисяч відпочивальників. У пік літнього сезону курорт відвідували до 50 тисяч туристів одночасно.

Сімеїз до окупації Росії

Сімеїз славився своїми пляжами, чистим морем, розвиненою інфраструктурою та унікальними природними пам'ятками. Тут розташовувалося понад 80 готелів, пансіонатів та санаторіїв, десятки ресторанів та кафе, розважальні центри та аквапарки.

Як окупанти знищили курорт

Після окупації 2014 року російські військові перетворили весь Кримський półострів на суцільну військову базу. Замість розвитку туристичної галузі, окупанти спрямували всі ресурси на мілітаризацію регіону.

Російські чиновники та військові систематично обкрадали бюджетні кошти, призначені для розвитку інфраструктури. Готелі та санаторії були розграбовані, обладнання вкрадено або знищено. Комунальні мережі не ремонтувалися роками, пляжна інфраструктура повністю деградувала.

Окупанти перетворили курортні зони на склади боєприпасів та позиції для військової техніки. Найкращі готелі та санаторії були реквізовані для потреб російської армії. Туристичний бізнес був фактично знищений через міжнародні санкції та відсутність інвестицій.

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