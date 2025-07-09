Толпы отдыхающих остались в прошлом: во что россияне превратили популярный курорт (видео)

Теперь это место больше похоже на город-призрак

Курортный сезон в оккупированной Кирилловке, некогда одном из самых популярных мест отдыха на Азовском побережье для жителей Мелитополя и всей Украины, окончательно сорван.

Видео с базы отдыха "Техас" опубликовало РИА "Південь". Еще недавно здесь в летние месяцы было не протолкнуться, а теперь – пустота. Та же ситуация наблюдается и на Федотовой косе: пляжи и базы отдыха, где до войны яблоку было некуда упасть, сегодня пустуют даже в жару.

После начала оккупации российская администрация массово "национализировала", а фактически захватила сотни объектов курортной недвижимости: мини-отели, гостевые дома, базы отдыха. Владельцев, отказавшихся сотрудничать или покинувших регион, попросту лишили имущества. Некоторые объекты заняли военные, другие пытаются сдавать отдыхающим, но желающих практически нет.

Несмотря на попытки оккупационных властей создать иллюзию активного курортного сезона — через рекламу, громкие обещания и поверхностные ремонты — туристов нет.

При этом цены на проживание остаются высокими: за двухместный номер просят от 2000 до 4500 рублей в сутки. Это недоступно для большинства местных, чьи доходы значительно снизились во время войны. Качество сервиса тоже вызывает недовольство: мелитопольцы отмечают, что даже в Крыму можно найти жильё и дешевле, и с лучшими условиями.

Пустота на базах — прямое следствие оккупации. Люди боятся ехать туда, где военное положение, вооружённые солдаты и постоянная нестабильность. Многие туристические объекты уже не работают: вместо отдыха — склады, казармы или временные госпитали.

Предприниматели, оставшиеся в отрасли, вынуждены перерегистрироваться по российским законам, иначе рискуют полностью потерять имущество. Но и это не спасает: отдыхающих нет, а курортный бизнес стремительно угасает.

Кирилловка, когда-то гордость Азовского побережья и любимое место отдыха тысяч людей, сегодня стала символом разрушения и безысходности, принесённой оккупацией.

А так выглядела Кирилловка до российской оккупации в 2020 году

Кирилловка летом 2021 года

Напомним, полуостров Крым оккупирован Россией с 2014 года. За это время курорты не развивались, а только разрушались. Даже сами жители, которые в свое время поддерживали "русский мир", уже активно жалуются на катастрофическое состояние одного из самых популярных курортов — Симеиз.