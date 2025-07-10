Не тільки політики: названо 6 категорій українців, чиї доходи цікавлять податкову

ДПС зацікавилася громадянами, які приховують від держави свої доходи

Протягом 2025 року Державна податкова служба запланувала перевірку 1027 фізосіб, з яких 767 — це мають бути документальні планові перевірки. Про це в офіційній відповіді на запит "Телеграфу" повідомив в. о. директора департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима.

Адвокат і керівник практики захисту інтелектуальної власності, керуючий партнер юридичної компанії Reliance Дмитро Слободянюк пояснив, хто саме викликає посилений інтерес ДПС.

Більше про це читайте у публікації: "Податкова збільшила перевірки та штрафування простих українців і ФОПів — що робити".

За його словами, податківці прийдуть із перевірками до громадян таких категорій:

1. Хто здійснює значні операції з продажу нерухомості (дві та більше операції протягом року), автомобілів, іншого майна. Податкова може перевіряти повноту декларування доходу та правильність застосування податкових ставок.

2. Хто декларує значні податкові знижки. Наприклад, за навчання, іпотеку. Податкова може перевіряти достовірність документів, що підтверджують право на знижку.

3. Хто отримує значні суми на банківські рахунки від нерезидентів або фізосіб, що не є близькими родичами. Особливо, якщо ці суми не мають чіткого призначення або не відповідають задекларованим доходам. Це може бути розцінено як дохід, що підлягає оподаткуванню.

4. До осіб, які є блогерами, надають послуги онлайн, здійснюють продажі через соцмережі без реєстрації ФОП. Податкова отримує інформацію від банків про надходження коштів, а також може моніторити відкриті джерела інформації.

5. До політично значущих осіб та їх родичів, великих бізнесменів. Ці категорії осіб підлягають посиленому фінансовому моніторингу та контролю з боку різних державних органів, включаючи податкову. Їхні операції, походження коштів та декларування доходів є предметом пильної уваги.

6. До людей з великими статками, які здійснюють великі покупки (елітна нерухомість, дорогі автомобілі, предмети розкоші). У разі відсутності легальних задекларованих джерел доходу, що могли б пояснити такі придбання, податкова може звернути увагу.

"Були випадки [перевірки] й людей із середньої ланки, без значних накопичень, але які, наприклад, продали дві квартири протягом одного року або отримали значні суми на карткові рахунки від різних осіб. Тобто інтерес може з’явитися до будь-якої фізичної особи, якщо виникнуть сумніви щодо повноти або достовірності її податкової інформації", — додав "Телеграфу" Слободянюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, коли з переказів на картку потрібно платити податки.