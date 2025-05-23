Як податкова знаходить OnlyFans-моделей й інтернет-торгівців? Юристи дали пояснення

Фіскали можуть перевіряти інтернет-майданчики, де громадяни пропонують товари та послуги

Податківці впритул взялися за контроль покупок українців в інтернеті — збирають/аналізують дані з майданчиків типу OLX, OnlyFans, Uklon тощо, після чого стягують неоплачені податки з фізосіб і нараховують штрафи.

Як податківці знаходять інтернет-торгівців, про це "Телеграфу" розповіли податкові юристи. Вони підтверджують активізацію фіскалів і відзначають, що ДПС і справді активніше відстежує інтернет-торгівлю за чеками.

Більше про це читайте у публікації: "Податкова взялася за контроль покупок в інтернеті: хто під загрозою і чому буде ще жорсткіше".

"Податкові органи не в змозі відстежити всіх податкових резидентів, які фактично вчиняють господарську діяльність без належної реєстрації. Доки податкові інспектори не отримали конкретну податкову інформацію, конкретну скаргу на якогось підприємця або не виявлять його самостійно, вони в повному обсязі не контролюють онлайн-торгівлю як таку. Для цього вчиняється безліч дій", — сказав "Телеграфу" адвокат ЮК Riyako&Partners Андрій Тімонов.

Як приклад він навів ситуацію з оподаткування доходів, отриманих громадянами України на закордонному майданчику OnlyFans. Тімонов зазначив, що наші податкові органи, скоріше за все, отримали ці дані у вигляді масиву інформації.

Нагадаємо, що Україна ще в серпні 2022 року приєдналась до міжнародної угоди щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією за міжнародним стандартом CRS (Common Reporting Standart), за яким працюють близько 120 країн. А фактично перший обмін цими даними відбувся в жовтні 2024 року, наступний запланований до 30 вересня 2025-го. Завдяки йому наша ДПС може дізнаватися по закордоні заробітки українців, їхні іноземні активи, банківські рахунки тощо.

"Наші податкові органи отримали від власника платформи OnlyFans інформацію стосовно виплат грошових коштів від цього майданчику на адресу громадян України. А потім вони аналізували всі ці відомості, знаючи податковий код громадянина-отримувача: моніторили їх подані/не подані декларації, перевіряли, хто зареєстрований як фізособа-підприємець. До речі, багато дівчат були зареєстровані як ФОП й подавали декларації, декларували виплати OnlyFans як дохід і сплачували податки. До них не було питань. Та були й протилежні випадки", — розповів Тімонов.

До того ж наші фіскали мають змогу дотягнутися й до українських інтернет-платформ типу OLX, Rozetka, Uklon тощо.

"Податкова має можливість перевіряти інтернет-майданчики, де громадяни пропонують товари та послуги, і таким чином виявляти незареєстрованих підприємців", — підтвердив у коментарі "Телеграфу" адвокат Leshchenko & Partners Данило Трясов.

"Плідна співпраця може налагоджуватися з "Новою поштою", наприклад, щодо отримання від неї інформації про суб’єктів господарювання, які безпосередньо отримують накладені перекази", — додав Андрій Тімонов.

Водночас в банках заперечили надання Податковій в онлайн-режимі інформації щодо переказів між рахунками громадян і руху коштів на них. Такі відомості належать до банківської таємниці. Фінансисти кажуть, що надають клієнтські дані лише за рішеннями суду й нечасто саме податковим органам.

"На запит податкової ми не маємо право надавати інформацію по закону. Єдиний спосіб — це отримати інформацію за рішенням суду. Іноді є рішення, ініціаторами яких є податкова служба, але зазвичай рішення суду стосуються кримінальних справ", — пояснив "Телеграфу" заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанку, Антон Тютюн.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що з переказів на картку потрібно платити податки, і пояснив, кого це стосується.