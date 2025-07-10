Не только политики: названы 6 категорий украинцев, чьи доходы интересуют налоговую

ГНС заинтересовалась гражданами, скрывающими от государства свои доходы

В 2025 году Государственная налоговая служба запланировала проверку 1027 физлиц, из которых 767 — это должны быть документальные плановые проверки. Об этом в официальном ответе по запросу "Телеграфа" сообщил и. о. директора департамента налогообложения физических лиц ГНС Владимир Кизима.

Адвокат и руководитель практики защиты интеллектуальной собственности, управляющий партнер юридической компании Reliance Дмитрий Слободянюк объяснил, кто вызывает усиленный интерес ГНС.

Больше об этом читайте в публикации: "Налоговая увеличила проверки и штрафование простых украинцев и ФОП — что делать".

По его словам, налоговики придут с проверками к гражданам следующих категорий:

1. Кто совершает значительные сделки по продаже недвижимости (две и более сделки в течение года), автомобилей, другого имущества. Налоговая может проверять полноту декларирования дохода и правильность применения налоговых ставок.

2. Кто декларирует крупные налоговые скидки. К примеру, за обучение, ипотеку. Налоговая может проверять подлинность документов, подтверждающих право на скидку.

3. Кто получает значительные суммы на банковские счета от нерезидентов или физлиц, не являющихся близкими родственниками. Особенно если эти суммы не имеют четкого назначения или не соответствуют задекларированным доходам. Это может быть расценено как доход, подлежащий налогообложению.

4. К лицам, которые являются блогерами, предоставляют услуги онлайн, осуществляют продажи через соцсети без регистрации ФОП. Налоговая получает информацию от банков о поступлении денежных средств, а также может мониторить открытые источники информации.

5. К политически значимым лицам и их родственникам, крупным бизнесменам. Эти категории лиц подлежат усиленному финансовому мониторингу и контролю со стороны разных государственных органов, включая налоговую. Их операции, происхождение средств и декларирование доходов являются предметом пристального внимания.

6. К людям с большим состоянием, совершающим крупные покупки (элитная недвижимость, дорогие автомобили, предметы роскоши). В отсутствие легальных задекларированных источников дохода, которые могли бы объяснить такие приобретения, налоговая может обратить внимание.

"Были случаи [проверки] и людей из среднего звена, без значительных накоплений, но которые, например, продали две квартиры в течение одного года или получили значительные суммы на карточные счета от разных лиц. То есть, интерес может появиться к любому физическому лицу, если возникнут сомнения в полноте или достоверности его налоговой информации", — добавил "Телеграфу" Слободянюк.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, когда с переводов на карточку нужно платить налоги.