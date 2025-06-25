Після зустрічі Зеленського і Трампа спеціалізований літак РФ вилетів до США: що відомо

Ким саме заповнений літак та яка мета його прибуття до США — офіційно не повідомляється

25 червня на полях саміту НАТО зустрілися президенти України та США — Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Тим часом аналітики зафіксували на радарах літак, який прямує з російського Санкт-Петербурга до американського Нью-Йорка — цей борт належить до спеціального льотного загону РФ.

Про це свідчать дані FlightRadar24. Йдеться про спеціальний авіаборт із реєстраційним номером RSD878/Іл-96.

Інформація про літак з Flightradar24

Зазначимо, що цей літак часто використовується для транспортування високопосадовців.

Борт вирушив із Санкт-Петербурга (аеропорт Пулково) близько 11:30 за московським часом та, згідно з останніми оновленнями, має прибути до Міжнародного аеропорту ім. Джона Кеннеді в Нью-Йорку (JFK/KJFK) о 15:34 за місцевим часом.

Загальна тривалість маршруту складає понад 9 годин, а відстань між пунктами — майже 6 тисяч кілометрів.

Маршрут пасажирського літака з Росії до США

Ким саме заповнений літак та яка мета його прибуття до США — офіційно не повідомляється.

На цьому тлі, Defense One із посиланням на джерела в структурах НАТО повідомив, що Україну найближчим часом очікує складна фаза бойових дій. Літо, за словами співрозмовників журналістів, буде "важким і напруженим" через активізацію бойової обстановки, нестачу ресурсів і постійну загрозу з боку російських військ.

Що відомо про Іл-96, який зафіксували аналітики

Це — радянський і російський широкофюзеляжний пасажирський літак середньої та далекої дальності, розроблений комплексом Іллюшина наприкінці 1980-х. Перший політ здійснив у 1988 році, серійне виробництво стартувало в 1992 на Воронезькому авіазаводі.

Літак Іл-96

З 1988 року збудовано 32 літаки цього типу. Станом на жовтень 2013 року в експлуатації залишалося 18 бортів, зокрема в Росії — 15. Для пасажирських перевезень використовувалися, зокрема, літаки "Аерофлоту" та Cubana de Aviación.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що увечері 18 червня американський військовий літак E-4B, відомий як "літак Судного дня", приземлився на авіабазі Joint Base Andrews біля Вашингтона. Востаннє його використовували в надзвичайних умовах під час терактів 11 вересня 2001 року.