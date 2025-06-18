Такого не було понад 20 років. У США помітили "літак Судного дня", що це віщує

"Літак судного дня" США вперше за 24 роки приземлився під Вашингтоном

Американський військовий літак E-4B, який називають "літаком Судного дня", у вівторок увечері сів на авіабазі Joint Base Andrews неподалік Вашингтона. Останній раз такий борт використовували за виняткових обставин 11 вересня 2001 року під час терактів.

Літак прибув з авіабази "Барксдейл" (Barksdale Air Force Base) у Луїзіані незвичним маршрутом, чим привернув увагу військових експертів. Про це повідомляє ізраїльський телеканал i24NEWS, посилаючись на дані авіаційних трекерів.

Інформація про літак з Flightradar24

Що являє собою "літак Судного дня"

Е-4В офіційно називається Національним повітряним центром управління. Цей борт призначений для керування збройними силами США під час глобальних надзвичайних ситуацій. Літак може витримувати електромагнітні імпульси та навіть ядерні вибухи. Його активність часто сигналізує про військову готовність найвищого рівня.

Передбачається, що він може перебувати у повітрі близько тижня за умови дозаправки. Все обладнання на борту також захищене від вражаючих факторів ядерного вибуху.

Через його призначення цей літак часто називають "нічною вартою" (Nightwatch) або "літаком Судного дня". На його борту можуть перебувати найвищі посадовці США, включно з президентом та військовим командуванням, у випадку надзвичайної ситуації.

E-4B Nightwatch у повітрі/ фото US Air Force

ВПС США у квітні 2024 року уклали контракт вартістю 13 мільярдів доларів з компанією Sierra Nevada Corp на розробку нового літака-замінника. Новий борт створюватимуть на базі Boeing 747-8 у рамках програми Survivable Airborne Operations Center, а його введення в експлуатацію планують до 2036 року.

Коли раніше використовували цей літак

Літак E-4B не використовується щодня — здебільшого він залучається під час навчань або у виняткових випадках підвищеної загрози. Найвідоміший такий політ відбувся 11 вересня 2001 року після терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні.

Літак іноді виконує тренувальні польоти. Зокрема, відомо про такі польоти у березні 2022 року та червні 2024 року. Проте цього разу його незвичний маршрут та час викликали питання у спостерігачів. Політ збігся з загостренням ситуації на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.

Навіщо "літак судного дня" підіймали в повітря цього разу

Причини активації наразі залишаються нез'ясованими — офіційні представники ніяк не коментували мету польоту Е-4В, пише i24NEWS. Невідомо також, чи перебував на борту президент Дональд Трамп.

Попри відсутність офіційних пояснень, сам факт прильоту E-4B до Вашингтона викликав інтерес у експертів та журналістів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай спустив на воду ще один "корабель судного дня". Загроза для Тайваню зростає.