Стало відомо, що за літак помітили над Києвом (відео та карта)

Онлайн-сервіс Flightradar24 дав йому цікавий позивний

Літак у Києві побачили українці в пʼятницю, 11 липня. Мова йде за Ан-124 "Руслан".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Люди були здивовані побачити авіацію в небі.

Онлайн-сервіс Flightradar24 свідчить про те, що цивільний літак, який бачили над Києвом, вилетів із Дніпра і продовжує перебувати в небі України. Також зазначається, що борт має говорящий позивний —" птнпнх2".

Літак у небі

У мережі пишуть, що це був вантажний літак. Куди саме він летів та що перевозив наразі невідомо.

Кияни, спочатку злякались від побаченого. На опублікованих кадрах чути, як люди питають, а чи не відкрили в Україні повітряний простір.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України повністю закритий для цивільної авіації через воєнний стан. Це стосується як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.

Українська влада періодично обговорює можливість поступового відновлення цивільних авіаперевезень в окремих регіонах країни, які знаходяться далі від лінії фронту. Будь-які рішення щодо відновлення цивільної авіації залежатимуть від безпекової ситуації та розвитку подій на фронті.

Що відомо про Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — це український важкий транспортний літак, один з найбільших та найпотужніших вантажних літаків у світі.

Основні характеристики:

Літак розроблений в 1980-х роках в ОКБ ім. О.К. Антонова (Україна, тоді СРСР). Перший політ відбувся у 1982 році. "Руслан" призначений для перевезення надважких та негабаритних вантажів на великі відстані.

Технічні параметри:

Максимальна злітна вага: 405 тонн

Вантажопідйомність: до 120 тонн

Довжина: 69,1 метра

Розмах крил: 73,3 метра

Висота: 20,78 метра

Дальність польоту з максимальним вантажем: близько 4500 км

Ан-124 "Руслан" - що відомо

Унікальні особливості:

Літак має унікальну конструкцію з можливістю завантаження через носову частину — ніс літака відкидається вгору, що дозволяє завантажувати великогабаритні вантажі. Також є можливість завантаження через задній люк.

Оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Д-18Т, які забезпечують необхідну тягу для підйому величезних вантажів. Має 24 колеса в шасі для розподілу великої ваги при посадці.

Застосування:

Використовується для перевезення промислового обладнання, космічної техніки, військової техніки, гуманітарних вантажів та інших надважких предметів. Експлуатується як цивільними, так і військовими організаціями різних країн.

Раніше "Телеграф" писав, що Над Україною знову зафіксували політ літака, але це був не шведський розвідувальник Saab 340 AEW&C. Ймовірніше йдеться про борт Ан-26РТ, який проводив аеронавігаційні роботи.