Не можна робити це у день Ольги 11 липня, якщо не хочете втратити щастя і удачу

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна купатися і спустошувати гаманець

Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні вшановують рівноапостольну Ольгу, княгиню Київську. Згідно з новоюліанським церковним календарем, святу вшановують щороку 11 липня (за старим стилем 24 липня).

У 957 році княгиня Ольга відвідала Константинополь, де була хрещена особисто імператором Костянтином VII та отримала християнське ім’я Олена. Повернувшись до Києва, вона привезла із собою священні книги, ікони та дерев’яний хрест — дари патріарха Константинопольського. З ініціативи Ольги у Києві та інших містах почали будуватися перші православні храми.

Легенда про княгиню добре відома багатьом українцям. Вона була дружиною князя Ігоря, убитого древлянами. За переказами, після смерті чоловіка Ольга жорстоко помстилася: спочатку обманом заманила послів древлян та веліла закопати їх живцем, а потім наказала спалити столицю древлян та знищити її мешканців.

Свята княгиня Ольга Київська. Фото: voskresinnia.org.ua

У народному календарі цей день відомий як "Ольга Страдниця" і традиційно пов’язаний із початком жнив жита. За повір’ями вважається що, якщо хтось зі старанністю працює цього дня на землі — той отримає щедрий урожай наступного року.

Що не можна робити 11 липня

Купатися — можна назавжди "змити" з себе щастя та удачу.

Витрачатись — усі гроші втечуть у невідомому напрямку.

Обговорювати та планувати свята – плани можуть зруйнуватися.

Народні прикмети 11 липня

Глухий грім віщує тривалу негоду.

Птахи літають дуже низько над землею — до негоди.

Якщо каштани зовсім пожовтіли, то осінь буде пізньою.

У кого іменини 11 липня

Сьогодні іменини святкують Ольга, Олена та Аркадій.

Свята та події 11 липня

Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day)

Всесвітній день народонаселення

Міжнародний день ефірних олій (International Essential Oils Day)

День коктейлю "Мохіто"

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.