"Молодь із порохом": Порошенко на байку завірусився в TikTok та збурив українців

У коментарях панує справжній шквал емоцій

Петро Порошенко знову в центрі уваги — цього разу не через політичні заяви, а завдяки неочікуваному відео в соцмережі. У короткому ролику п'ятий президент з'являється на чорному байку в повному екіпіруванні та взаємодіє з групою молодих людей.

Таке відео опублікували в TikTok. У кадрі політик під'їжджає до групи молодих людей, які вигукують: "Вступайте в солідарну молодь!". Після чого Порошенко киває їм і їде далі.

Ролик стрімко набрав популярності на платформі:

9,7 тисяч лайків

понад 700 коментарів

27,7 тисяч репостів

У коментарях — справжній емоційний вибух. Хтось написав коротко: "Це шок". Інший запитав: "Це якийсь прикол? Це — Порох?". Частина користувачів не приховувала веселощів: "Ну всьо, мене порвало".

Що пишуть під відео

Окремі глядачі почали будувати теорії довкола нового образу Порошенка. Один користувач додав: "Вперед, пане Гетьмане".

Що пишуть під відео

Хоча дехто іронізував, мовляв, політик "повністю вже сходить з розуму".

Що пишуть під відео

Один із найпопулярніших коментарів зібрав понад 4 тисячі вподобайок: "Мабуть досить на сьогодні інтернету".

Що пишуть під відео

Деякі глядачі навіть зізнавалися, що хоч і не підтримували Порошенка політично, за байк — повага.

Що пишуть під відео

Як бачимо, поява Петра Порошенка в TikTok у байкерському образі викликала справжній інформаційний вибух, особливо серед молоді.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що експрезидент України вже й раніше опинявся в курйозній ситуації — після публікації фото пошкодженого БПЛА з підписом, що це російський дрон. Згодом з'ясувалося, що на знімку — українська зброя.