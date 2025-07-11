"Молодежь с порохом": Порошенко на байке завирусился в TikTok и взбудоражил украинцев

В комментариях царит настоящий шквал эмоций

Петр Порошенко снова в центре внимания — на этот раз не из-за политических заявлений, а благодаря неожиданному видео в соцсети. В коротком ролике пятый президент появляется на черном байке в полной экипировке и взаимодействует с группой молодых людей.

Такое видео опубликовали в TikTok. В кадре политик подъезжает к группе выкрикивающих молодых людей: "Вступайте в солидарную молодежь!". После чего Порошенко кивает им и уезжает дальше.

Ролик стремительно набрал популярность на платформе:

9,7 тысяч лайков

более 700 комментариев

27,7 тысяч репостов

В комментариях – настоящий эмоциональный взрыв. Кто-то написал коротко: "Это шок". Другой спросил: "Это какой-то прикол? Это Порох?". Часть пользователей не скрывала веселья: "Ну все, меня порвало".

Что пишут под видео

Отдельные зрители начали строить теории вокруг нового образа Порошенко. Один пользователь добавил: "Вперед, господин Гетьман".

Что пишут под видео

Хотя некоторые иронизировали, мол, политик "полностью уже сходит с ума".

Что пишут под видео

Один из самых популярных комментариев собрал более 4 тысяч понравившихся: "Пожалуй достаточно на сегодняшний день интернета".

Что пишут под видео

Некоторые зрители даже признавались, что хоть и не поддерживали Порошенко политически, за байк — уважение.

Что пишут под видео

Как видим, появление Петра Порошенко в TikTok в байкерском образе вызвало настоящий информационный взрыв, особенно среди молодежи.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что экспрезидент Украины уже и раньше оказывался в курьезной ситуации — после публикации фото поврежденного БПЛА с подписью, что это российский дрон. Впоследствии выяснилось, что на снимке – украинское оружие.