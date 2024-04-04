"Чому без Марини в колясці?": Порошенко їздою на байку по-справжньому підірвав мережу

Експрезидент справді захоплюється їздою на мотоциклах

Колишній президент України Петро Порошенко, який має намір знову брати участь у виборах, вразив мережу незвичайним відео. Лідер партії "Європейська солідарність" завів канал у TikTok та проїхався на байку.

Відео та нове захоплення політика бурхливо обговорюють. Українці не змогли стриматися, і запустили в мережі хвилю жартів та мемів на цю тему.

На кадрах чоловік у байкерській куртці та шоломі їде трасою. Відео знімали не лише із землі, а й із повітря за допомогою квадрокоптера. Коли байкер під’їхав до камери та зняв шолом, то всі побачили Петра Порошенка.

У підписі до свого першого відео в TikTok експрезидент заявив, що українці "багато про нього не знають".

"Вітаю. Ласкаво просимо на мою сторінку в TikTok. Байкерам особливе вітання. Слава Україні", – сказав Порошенко у ролику.

Але український автогонщик Олексій Мочанов поставив під сумнів той факт, що на відео справді Порошенко. Він вважає, що для ролика найняли дублера, хоча сам політик справді їздить на байку. Минулого року навіть купив Honda Rebel, але автогонщик вважає, що Порошенко більше підійшли б Touring Road King або Honda Gold Wing.

На те, що експрезидент їздив не сам, вказує кілька моментів. Наприклад, на куртці Порошенка не застебнуто на блискавку три кишені з чотирьох, хоча досвідчений байкер знає, що через це на швидкості може повилітати з них весь вміст.

"Я напевно знаю, що Петро Порошенко реально їздить на мотоциклі. Не клубиться. Сам. Бачив-читал що минулого року він купив собі навіщось Хонду Ребел, вона йому точно не за розміром. Замала… Виникають сумніви, чи сам Петро Порошенко їде трасою і в’їжджає в кадр на вірусному відео. І тому що габарити не ті, хоч дублера й піджирнили трошки. І склейка недоречна взагалі. Зовсім. Непрофесійна, непотрібна і викликає питання з недовірою. Яка складність була реально самому в’їхати в кадр, підняти забрало чи зняти каску, після чого запросити до себе у гості на тіки-токи?", — написав Олексій Мочанов.

Своєю чергою, скандальновідома нарпед від "Слуги народу" Мар’яна Безугла згадала, що Петро Порошенко не єдиний політик, який підкорив мережу кадрами з байком. Вона опублікувала фото Юлії Тимошенко багаторічної давності та назвала політиків динозаврами. А хтось пожартував, що "справа Михайла Добкіна живе".

Загалом українці з гумором відреагували на нове захоплення експрезидента. А на його сторінці у TikTok вже майже 7 тисяч підписників. А з огляду на те, що з приходом весни відкрився і сезон байкерів, то в мережі жартують, що тепер точно знатимуть, хто їздить під вікнами без глушника.

А хтось навіть провів аналогію з Путіним та знайшов його фото за 2010 рік, коли він на Харлеї приїхав до Севастополя на день ВМФ України. А також згадали Володимира Зеленського із серіалу "Слуга народу", який їздив, щоправда, велосипедом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент РФ Володимир Путін політав на стратегічному бомбардувальнику Ту-160М. Він пробув у повітрі кілька хвилин.