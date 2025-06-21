Кава не працює — зверніться до СБУ: у TikTok завірусився ролик про "пробудження" українців

Користувачі соцмережі не залишилися осторонь

Служба безпеки України створила публікацію, яка швидко стала вірусною та викликала хвилю обговорень у мережі. Цього разу спецслужба вирішила подати свою роботу крізь призму гумору — і влучила в "яблучко".

Дане відео опублікували в TikTok. Ролик починається з порівняння ранкових способів "прокинутись".

На першому слайді – чашка кави з оцінкою 5/10. Далі – зображення душу, який вже ефективніший, оцінений у 6/10. А от справжнє "пробудження" демонструє фінальна частина відео, де група СБУ проводить обшук і затримання. Цей "метод" миттєво отримує максимальну оцінку — 100/10.

Користувачі соцмереж не залишилися осторонь. У коментарях — шквал реакцій. Один із глядачів іронічно зауважує: "Шахед забули".

Реакції українців під відео

Інший із сарказмом звертається до СБУ: "Не йдіть до мене, я вас боюся". Комусь таке "пробудження" здалось надто переконливим: "Ні, дякую. Я краще кави вип'ю". Ще один коментатор із гумором підсумовує: "От так я і проснувся".

Реакції українців під відео

Реакції українців під відео

Таким чином СБУ не лише інформує про свою діяльність, а й використовує сучасні формати комунікації для того, щоб бути ближчою до громадян, особливо молоді. І судячи з реакцій — така стратегія цілком себе виправдовує.

Раніше "Телеграф" писав про не менш креативний ролик від української спецслужби. СММник зібрав курйозну добірку фотографій-образів із затриманими фігурантами, що миттєво підірвало медійні платформи.