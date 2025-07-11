Дозволила мочити манту і ходити в поліклініку без бахіл: куди зникла ексглава МОЗ Уляна Супрун
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У своєму блозі колишня в.о. міністра розвінчувала популярні міфи про медицину
Уляна Супрун — відома в Україні медик, блогерка та колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я. Вона обіймала цю посаду за президентства Петра Порошенка і саме він дав їй та її чоловікові Марку українське громадянство. Супрун запам’яталася, як авторка медичної реформи, яка триває і зараз. А ще вона розвінчувала найпопулярніші медичні міфи.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла Уляна Супрун після звільнення з МОЗ, чи працює в державних установах і як зараз виглядає.
Уляна Супрун — МОЗ та розвінчування міфів
Уляна Супрун народилася 30 січня 1963 року в Детройті, зараз їй 62 роки. Вона походить із сім'ї українських емігрантів, ходила в українську церкву в США та має медичну освіту.
У 2013 році вони з чоловіком Марком переїхали в Україну та почали допомагати людям на Євромайдані, надаючи медичну допомогу. Вже у 2015 році Уляна Супрун та її чоловік указом президента Порошенка набули українського громадянства. А влітку 2016 року вона очолила Міністерство охорони здоров’я, ставши виконувачкою обов’язків міністра.
Саме з ініціативи Супрун розпочалася велика медична реформа, яка активно критикувалася деякими політиками. Однак ця реформа дала свої результати і тепер "гроші ходять за пацієнтом", українці мають НСЗУ та програму "Доступні ліки".
А ще Уляна Супрун запам’яталася українцям розвінчанням популярних міфів, які прижилися ще з часів радянської медицини. Приміром, глава МОЗ офіційно дозволила мочити манту — щеплення для виявлення інфікування туберкульозом. Супрун заявила, що сувора заборона мочити манту дітям безглузда, оскільки вода не впливає на результат проби.
Також міністр свого часу дозволила українцям ходити до поліклініки та лікарні без бахіл і не дозволяти медперсоналу вимагати у пацієнтів одягати ці "кульки" на ноги. Тоді Супрун заявила, що в Україні немає нормативних документів, які зобов’язують пацієнтів та відвідувачів носити бахіли у всіх приміщеннях лікарень.
Де зараз Уляна Супрун?
Після звільнення з посади у 2019 році, коли до влади в Україні прийшов Зеленський і сформувався новий Кабмін, Уляна Супрун трохи випала з медіапростору. Однак вона продовжувала та продовжує вести свій блог у Facebook.
Так, у часи ковідного карантину медик займалася просвітницькою діяльністю, писала рекомендації, як захистити себе та близьких і розповідала про правила карантину. Також вона виступала експертом у медіа з питань медицини в Україні.
Також відомо, що після посади голови МОЗ Уляна та Марко Супрун заснували журнал The Arc. У ньому ексміністрка обіймає посаду головного редактора. Ще до повномасштабної війни, у 2021 році Супрун видала книгу "Мочи манту", в якій розповіла про лікування різних хвороб, неоднозначні традиції, які все ще існують у медицині та неправдиву інформацію, яку часто поширюють серед пацієнтів.
Зараз, під час повномасштабної війни Уляна Супрун, судячи з її сторінки у Facebook, залишається в Україні. Вона продовжує вести свій блог та займається громадською діяльністю.
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