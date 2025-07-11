Дозволила мочити манту і ходити в поліклініку без бахіл: куди зникла ексглава МОЗ Уляна Супрун

У своєму блозі колишня в.о. міністра розвінчувала популярні міфи про медицину

Уляна Супрун — відома в Україні медик, блогерка та колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я. Вона обіймала цю посаду за президентства Петра Порошенка і саме він дав їй та її чоловікові Марку українське громадянство. Супрун запам’яталася, як авторка медичної реформи, яка триває і зараз. А ще вона розвінчувала найпопулярніші медичні міфи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла Уляна Супрун після звільнення з МОЗ, чи працює в державних установах і як зараз виглядає.

Уляна Супрун — МОЗ та розвінчування міфів

Уляна Супрун народилася 30 січня 1963 року в Детройті, зараз їй 62 роки. Вона походить із сім'ї українських емігрантів, ходила в українську церкву в США та має медичну освіту.

Уляна Супрун з чоловіком Марком

У 2013 році вони з чоловіком Марком переїхали в Україну та почали допомагати людям на Євромайдані, надаючи медичну допомогу. Вже у 2015 році Уляна Супрун та її чоловік указом президента Порошенка набули українського громадянства. А влітку 2016 року вона очолила Міністерство охорони здоров’я, ставши виконувачкою обов’язків міністра.

Саме з ініціативи Супрун розпочалася велика медична реформа, яка активно критикувалася деякими політиками. Однак ця реформа дала свої результати і тепер "гроші ходять за пацієнтом", українці мають НСЗУ та програму "Доступні ліки".

Уляна Супрун очолювала МОЗ з 2016 до 2019 року

А ще Уляна Супрун запам’яталася українцям розвінчанням популярних міфів, які прижилися ще з часів радянської медицини. Приміром, глава МОЗ офіційно дозволила мочити манту — щеплення для виявлення інфікування туберкульозом. Супрун заявила, що сувора заборона мочити манту дітям безглузда, оскільки вода не впливає на результат проби.

Уляна Супрун з чоловіком та Олегом Сєнцовим

Також міністр свого часу дозволила українцям ходити до поліклініки та лікарні без бахіл і не дозволяти медперсоналу вимагати у пацієнтів одягати ці "кульки" на ноги. Тоді Супрун заявила, що в Україні немає нормативних документів, які зобов’язують пацієнтів та відвідувачів носити бахіли у всіх приміщеннях лікарень.

Де зараз Уляна Супрун?

Після звільнення з посади у 2019 році, коли до влади в Україні прийшов Зеленський і сформувався новий Кабмін, Уляна Супрун трохи випала з медіапростору. Однак вона продовжувала та продовжує вести свій блог у Facebook.

Так, у часи ковідного карантину медик займалася просвітницькою діяльністю, писала рекомендації, як захистити себе та близьких і розповідала про правила карантину. Також вона виступала експертом у медіа з питань медицини в Україні.

Також відомо, що після посади голови МОЗ Уляна та Марко Супрун заснували журнал The Arc. У ньому ексміністрка обіймає посаду головного редактора. Ще до повномасштабної війни, у 2021 році Супрун видала книгу "Мочи манту", в якій розповіла про лікування різних хвороб, неоднозначні традиції, які все ще існують у медицині та неправдиву інформацію, яку часто поширюють серед пацієнтів.

Уляна Супрун та Андрій Хливнюк

Зараз, під час повномасштабної війни Уляна Супрун, судячи з її сторінки у Facebook, залишається в Україні. Вона продовжує вести свій блог та займається громадською діяльністю.

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