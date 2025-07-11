Разрешила мочить манту и ходить в поликлинику без бахил: куда пропала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун

В своем блоге бывшая и.о министра развенчивала популярные мифы о медицине

Ульяна Супрун — известная в Украине медик, блогерша и бывшая глава министерства здравоохранения. Она занимала эту должность во время президентства Петра Порошенко и именно он дал ей и ее мужу Марку украинское гражданство. Супрун запомнилась, как автор медицинской реформы, которая продолжается и сейчас. А еще она развенчивала популярные медицинские мифы.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала Ульяна Супрун после ухода с должности, работает ли в государственных учреждениях и как сейчас выглядит.

Ульяна Супрун — Минздрав и развенчивание мифов

Ульяна Супрун родилась в 30 января 1963 года в Детройте, сейчас ей 62 года. Она выходец из семьи украинских эмигрантов, ходила в украинскую церковь в США и имеет медицинской образование.

Ульяна Супрун с мужем Марком

В 2013 году они с мужем Марком переехали в Украину и начали помогать людям на Евромайдане, предоставляя медицинскую помощь. Уже в 2015 году Ульяна Супрун и ее муж указом президента Порошенко получили украинское гражданство. А летом 2016 года она возглавила Министерство здравоохранения, став исполняющей обязанности министра.

Именно по инициативе Супрун началась большая медицинская реформа, которая активно критиковалась некоторыми политиками. Однако эта реформа дала свои результаты и теперь "деньги ходят за пациентом", украинцы имеют НСЗУ и программу "Доступные лекарства".

Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 2016 до 2019 года

А еще Ульяна Супрун запомнилась украинцам развенчанием популярных мифов, которые прижились у нас еще со времен советской медицины. Так, например, глава Минздрава официально разрешила мочить манту — прививку для выявления инфицирования туберкулезом. Супрун заявила, що строгий запрет мочить манту детям бессмысленный, так как вода не влияет на результат пробы.

Ульяна Супрун с мужем и Олегом Сенцовым

Также министр в свое время разрешила украинцам ходить в поликлиники и больницы без бахил и не позволять медперсоналу требовать у пациентов надевать эти "кульки" на ноги. Тогда Супрун заявила, что в Украине нет нормативных документов, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц.

Где сейчас Ульяна Супрун?

После ухода с должности в 2019 году, когда к власти в Украине пришел Зеленский и сформировался новый Кабмин, Ульяна Супрун немного выпала из медиапространства. Однако она продолжала и продолжает вести свой блог в Facebook.

Так, во времена ковидного карантина медик занималась просветительской деятельностью, писала рекомендации, как защитить себя и близких и рассказывала о правилась карантина. Также она выступала экспертом в медиа по вопросам медицины в Украине.

Также известно, что после должности главы Минздрава Ульяна и Марко Супрун обосновали журнал The Arc. В нем экс-министр занимает должность главного редактора. Еще до полномасштабной войны, в 2021 году Супрун издала книгу "Мочи манту", в которой рассказала о лечении различных болезней, неоднозначные традиции, все еще существующие в медицине и неправдивую информацию, которую часто распространяют среди пациентов.

Ульяна Супрун и Андрей Хлывнюк

Сейчас, во время полномасштабной войны Ульяна Супрун, судя по ее странице в Facebook, остается в Украине. Она продолжает вести свой блог и занимается общественной деятельностью.

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