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Разрешила мочить манту и ходить в поликлинику без бахил: куда пропала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 2016 до 2019 года Новость обновлена 11 июля 2025, 17:00
Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 2016 до 2019 года. Фото https://www.facebook.com/ulana.suprun

В своем блоге бывшая и.о министра развенчивала популярные мифы о медицине

Ульяна Супрун — известная в Украине медик, блогерша и бывшая глава министерства здравоохранения. Она занимала эту должность во время президентства Петра Порошенко и именно он дал ей и ее мужу Марку украинское гражданство. Супрун запомнилась, как автор медицинской реформы, которая продолжается и сейчас. А еще она развенчивала популярные медицинские мифы.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала Ульяна Супрун после ухода с должности, работает ли в государственных учреждениях и как сейчас выглядит.

Ульяна Супрун — Минздрав и развенчивание мифов

Ульяна Супрун родилась в 30 января 1963 года в Детройте, сейчас ей 62 года. Она выходец из семьи украинских эмигрантов, ходила в украинскую церковь в США и имеет медицинской образование.

Ульяна Супрун с мужем
Ульяна Супрун с мужем Марком

В 2013 году они с мужем Марком переехали в Украину и начали помогать людям на Евромайдане, предоставляя медицинскую помощь. Уже в 2015 году Ульяна Супрун и ее муж указом президента Порошенко получили украинское гражданство. А летом 2016 года она возглавила Министерство здравоохранения, став исполняющей обязанности министра.

Ульяна Супрун

Именно по инициативе Супрун началась большая медицинская реформа, которая активно критиковалась некоторыми политиками. Однако эта реформа дала свои результаты и теперь "деньги ходят за пациентом", украинцы имеют НСЗУ и программу "Доступные лекарства".

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 2016 до 2019 года

А еще Ульяна Супрун запомнилась украинцам развенчанием популярных мифов, которые прижились у нас еще со времен советской медицины. Так, например, глава Минздрава официально разрешила мочить манту — прививку для выявления инфицирования туберкулезом. Супрун заявила, що строгий запрет мочить манту детям бессмысленный, так как вода не влияет на результат пробы.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун с мужем и Олегом Сенцовым

Также министр в свое время разрешила украинцам ходить в поликлиники и больницы без бахил и не позволять медперсоналу требовать у пациентов надевать эти "кульки" на ноги. Тогда Супрун заявила, что в Украине нет нормативных документов, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц.

Где сейчас Ульяна Супрун?

После ухода с должности в 2019 году, когда к власти в Украине пришел Зеленский и сформировался новый Кабмин, Ульяна Супрун немного выпала из медиапространства. Однако она продолжала и продолжает вести свой блог в Facebook.

Ульяна Супрун

Так, во времена ковидного карантина медик занималась просветительской деятельностью, писала рекомендации, как защитить себя и близких и рассказывала о правилась карантина. Также она выступала экспертом в медиа по вопросам медицины в Украине.

Также известно, что после должности главы Минздрава Ульяна и Марко Супрун обосновали журнал The Arc. В нем экс-министр занимает должность главного редактора. Еще до полномасштабной войны, в 2021 году Супрун издала книгу "Мочи манту", в которой рассказала о лечении различных болезней, неоднозначные традиции, все еще существующие в медицине и неправдивую информацию, которую часто распространяют среди пациентов.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун и Андрей Хлывнюк

Сейчас, во время полномасштабной войны Ульяна Супрун, судя по ее странице в Facebook, остается в Украине. Она продолжает вести свой блог и занимается общественной деятельностью.

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#Минздрав #Медицина #Ульяна Супрун