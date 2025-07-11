В Україні є справжній "Песець": де цей населений пункт на карті і що про нього відомо

Перші офіційні письмові згадки про село датуються 1430 роком

У Хмельницькій області, серед подільських пагорбів, розташоване село з незвичною назвою — Песець. Попри невеликі розміри, село має цікаву історію, яка охоплює понад 590 років.

"Телеграф" розповідає детально про це місце.

За переказами, село виникло ще за часів князя Данила Галицького, нібито на місці його мисливських угідь. Хоч справжніх песців у цій місцевості ніколи не водилося, саме цей зв'язок із полюванням, за словами старожилів, дав назву селу. А розташована неподалік річка зветься Данилівка — на згадку про князя.

Історичні події

Перша документальна згадка про Песець датується 1430 роком. Селяни брали участь у повстанні Хмельницького, пережили кріпацтво, голод, розкуркулення й репресії. За часів Російської імперії село належало кільком генералам та баронам. Тут працювали спиртовий завод і школа, а в 1845 році відбувся відкритий конфлікт селян з поміщиком.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці в наші дні

Песець, як і багато інших сіл Поділля, сильно постраждав під час Голодомору. За офіційними даними, у 1932-33 роках тут померло щонайменше 57 мешканців, щоправда, імена вдалося встановити лише 48.

Село пам'ятає і свої визвольні бої. У 1920 році тут військо УНР завдало поразки більшовикам. А в червні 2023 року місцева парафія вперше офіційно перейшла від Московського патріархату до ПЦУ — і в храмі прозвучала молитва українською мовою.

Сьогодення

Стела в Песці

Нині в Песці проживає близько 866 людей, працює агропідприємство, є школа, амбулаторія, будинок культури.

Школа в Песці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території України знаходиться багато унікальних місць із досить незвичними назвами, серед яких — село Олег в Одеській області.