В Україні є ціле село під назвою... Олег: де його знайти

Понад 20 років тому в селі проживало лише кілька десятків людей

На теренах України існує безліч дивовижних місць із досить незвичайними назвами. До таких можна віднести село на Одещині, яке називається Олег.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про це село, його історію та інші цікаві факти. Зазначимо, село Олег до 2017 року належало до Великомихайлівського району Одещини, допоки його не ліквідували.

Село було засноване 1920 року. Його площа становить 0,13 км.

Згідно з переписом 1989 року населення села становило 50 осіб, з яких 22 чоловіки та 28 жінок. А за переписом населення 2001 року у селі проживало 35 осіб.

На карті видно, що в селі є лише дві невеликі вулиці. На них розташовані кілька десятків будинків та будівель.

Село Олег на карті

Село Олег на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині є село з незвичайною назвою. Що ж до походження назви, то тут версій дуже багато. Одна з найбільш популярних каже, що це якимось чином пов’язано з бубликами та оладками (млинці), хоча виглядає вона як нова адаптація. Також назва села викликає стійку асоціацію з ім'ям співака Іво Бобула.